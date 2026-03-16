Ιδού το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ!
Η α΄ φάση είναι πλέον παρελθόν, με τις ομάδες να εισέρχονται σε ένα μίνι πρωτάθλημα. Η νίκη της ΑΕΚ επί του Εθνικού στο Δασάκι καθόρισε την κατάταξη του α΄ ομίλου των πλέι οφ στον οποίον θα γίνουν δέκα αγωνιστικές, διαδικασία από την οποία θα βγει ο πρωταθλητής καθώς και το ποιες ομάδες θα πάρουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ:
Α' ΓΚΡΟΥΠ
1η αγωνιστική:
Άρης - Ομόνοια
ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
Πάφος - Απόλλων
2η αγωνιστική:
ΑΠΟΕΛ - Άρης
Ομόνοια - Πάφος
Απόλλων – ΑΕΚ
3η αγωνιστική:
Άρης - Πάφος
ΑΕΚ - Ομόνοια
ΑΠΟΕΛ – Απόλλων
4η αγωνιστική:
Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
Πάφος - ΑΕΚ
Άρης – Απόλλων
5η αγωνιστική:
Απόλλων - Ομόνοια
ΑΕΚ - Άρης
ΑΠΟΕΛ – Πάφος
6η αγωνιστική:
Ομόνοια - Άρης
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ
Απόλλων – Πάφος
7η αγωνιστική:
Άρης - ΑΠΟΕΛ
Πάφος - Ομόνοια
ΑΕΚ - Απόλλων
8η αγωνιστική:
Πάφος - Άρης
Ομόνοια - ΑΕΚ
Απόλλων – ΑΠΟΕΛ
9η αγωνιστική:
ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια
ΑΕΚ - Πάφος
Απόλλων – Άρης
10η αγωνιστική:
Ομόνοια - Απόλλων
Άρης - ΑΕΚ
Πάφος - ΑΠΟΕΛ
Β' ΓΚΡΟΥΠ
1η αγωνιστική:
Ομόνοια Αραδίππου - Ένωση
ΑΕΛ - Εθνικός
Ανόρθωση - Ακρίτας
ΕΝΥ Ύψωνα - Ολυμπιακός
2η αγωνιστική:
Ένωση - Ολυμπιακός
Ακρίτας - ΕΝΥ Ύψωνα
Εθνικός - Ανόρθωση
Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΛ
3η αγωνιστική:
ΑΕΛ - Ένωση
Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου
ΕΝΥ Ύψωνα - Εθνικός
Ολυμπιακός - Ακρίτας
4η αγωνιστική:
Ένωση - Ακρίτας
Εθνικός - Ολυμπιακός
Ομόνοια Αραδίππου - ΕΝΥ Ύψωνα
ΑΕΛ - Ανόρθωση
5η αγωνιστική:
Ανόρθωση - Ένωση
ΕΝΥ Ύψωνα - ΑΕΛ
Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου
Ακρίτας - Εθνικός
6η αγωνιστική:
Ένωση - Εθνικός
Ομόνοια Αραδίππου - Ακρίτας
ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Ανόρθωση - ΕΝΥ Ύψωνα
7η αγωνιστική:
ΕΝΥ Ύψωνα - Ένωση
Ολυμπιακός - Ανόρθωση
Ακρίτας - ΑΕΛ
Εθνικός - Ομόνοια Αραδίππου