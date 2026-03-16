Ιδού το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ!

Η α΄ φάση είναι πλέον παρελθόν, με τις ομάδες να εισέρχονται σε ένα μίνι πρωτάθλημα. Η νίκη της ΑΕΚ επί του Εθνικού στο Δασάκι καθόρισε την κατάταξη του α΄ ομίλου των πλέι οφ στον οποίον θα γίνουν δέκα αγωνιστικές, διαδικασία από την οποία θα βγει ο πρωταθλητής καθώς και το ποιες ομάδες θα πάρουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ:

Α' ΓΚΡΟΥΠ

1η αγωνιστική:

Άρης - Ομόνοια

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Πάφος - Απόλλων            

2η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ - Άρης

Ομόνοια - Πάφος

Απόλλων – ΑΕΚ

3η αγωνιστική:

Άρης - Πάφος

ΑΕΚ - Ομόνοια

ΑΠΟΕΛ – Απόλλων

4η αγωνιστική:

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

Πάφος - ΑΕΚ

Άρης – Απόλλων

5η αγωνιστική:

Απόλλων - Ομόνοια

ΑΕΚ - Άρης

ΑΠΟΕΛ – Πάφος

6η αγωνιστική:

Ομόνοια - Άρης

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

Απόλλων – Πάφος

7η αγωνιστική:

Άρης - ΑΠΟΕΛ

Πάφος - Ομόνοια

ΑΕΚ - Απόλλων 

8η αγωνιστική:

Πάφος - Άρης

Ομόνοια - ΑΕΚ

Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

9η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

ΑΕΚ - Πάφος

Απόλλων – Άρης

10η αγωνιστική:

Ομόνοια - Απόλλων

Άρης - ΑΕΚ

Πάφος - ΑΠΟΕΛ

Β' ΓΚΡΟΥΠ

1η αγωνιστική:

Ομόνοια Αραδίππου - Ένωση

ΑΕΛ - Εθνικός

Ανόρθωση - Ακρίτας

ΕΝΥ Ύψωνα - Ολυμπιακός 

2η αγωνιστική:

Ένωση - Ολυμπιακός

Ακρίτας - ΕΝΥ Ύψωνα

Εθνικός - Ανόρθωση

Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΛ

3η αγωνιστική:

ΑΕΛ - Ένωση

Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου

ΕΝΥ Ύψωνα - Εθνικός

Ολυμπιακός - Ακρίτας 

4η αγωνιστική:

Ένωση - Ακρίτας

Εθνικός - Ολυμπιακός

Ομόνοια Αραδίππου - ΕΝΥ Ύψωνα

ΑΕΛ - Ανόρθωση

5η αγωνιστική:

Ανόρθωση - Ένωση

ΕΝΥ Ύψωνα - ΑΕΛ

Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

Ακρίτας - Εθνικός

6η αγωνιστική:

Ένωση - Εθνικός

Ομόνοια Αραδίππου - Ακρίτας

ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Ανόρθωση - ΕΝΥ Ύψωνα

7η αγωνιστική:

ΕΝΥ Ύψωνα - Ένωση

Ολυμπιακός - Ανόρθωση

Ακρίτας - ΑΕΛ

Εθνικός - Ομόνοια Αραδίππου 

Νέα Σαλαμίνα: Εξέδωσε ανακοίνωση για ανοικτή συγκέντρωση

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Όλοι ήθελαν παραμονή Καραπατάκη

ΑΕΚ

|

Category image

Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κορδόν: «Θέλουμε να κρατήσουμε τον Βλαχοδήμο, αλλά τον παρακολουθούν μεγάλοι σύλλογοι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωση Καραπατάκη: «Παραμένω στη θέση του προέδρου»

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις με φόντο τους «8» του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ενημέρωση της ΑΕΛ για τους τιμωρημένους

ΑΕΛ

|

Category image

Ο άνθρωπος που έσωσε την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πλάνο πρόκρισης του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Μπέτις

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχη αλλά σεμνά και ταπεινά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Δεδομένο το ροτέισον με Τσέλιε

Ελλάδα

|

Category image

Champions League: Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι ψάχνουν το απόλυτο θαύμα μέσα στην Αγγλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Σε… αναγκαστικές αλλαγές λόγω καρτών με ΑΕΛ Novibet ενόψει playoffs

Ελλάδα

|

Category image

Αρμπελόα: «Ο Μπέλιγχαμ ήθελε να ταξιδέψει αλλά δεν είναι διαθέσιμος»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νεϊμάρ: «Είμαι αναστατωμένος και λυπημένος που δεν κλήθηκα στην Εθνική Βραζιλίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη