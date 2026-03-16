Ιδού το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ!

Η α΄ φάση είναι πλέον παρελθόν, με τις ομάδες να εισέρχονται σε ένα μίνι πρωτάθλημα. Η νίκη της ΑΕΚ επί του Εθνικού στο Δασάκι καθόρισε την κατάταξη του α΄ ομίλου των πλέι οφ στον οποίον θα γίνουν δέκα αγωνιστικές, διαδικασία από την οποία θα βγει ο πρωταθλητής καθώς και το ποιες ομάδες θα πάρουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των πλέι οφ:

Α' ΓΚΡΟΥΠ

1η αγωνιστική:

Άρης - Ομόνοια

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Πάφος - Απόλλων

2η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ - Άρης

Ομόνοια - Πάφος

Απόλλων – ΑΕΚ

3η αγωνιστική:

Άρης - Πάφος

ΑΕΚ - Ομόνοια

ΑΠΟΕΛ – Απόλλων

4η αγωνιστική:

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

Πάφος - ΑΕΚ

Άρης – Απόλλων

5η αγωνιστική:

Απόλλων - Ομόνοια

ΑΕΚ - Άρης

ΑΠΟΕΛ – Πάφος

6η αγωνιστική:

Ομόνοια - Άρης

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

Απόλλων – Πάφος

7η αγωνιστική:

Άρης - ΑΠΟΕΛ

Πάφος - Ομόνοια

ΑΕΚ - Απόλλων

8η αγωνιστική:

Πάφος - Άρης

Ομόνοια - ΑΕΚ

Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

9η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια

ΑΕΚ - Πάφος

Απόλλων – Άρης

10η αγωνιστική:

Ομόνοια - Απόλλων

Άρης - ΑΕΚ

Πάφος - ΑΠΟΕΛ

Β' ΓΚΡΟΥΠ

1η αγωνιστική:

Ομόνοια Αραδίππου - Ένωση

ΑΕΛ - Εθνικός

Ανόρθωση - Ακρίτας

ΕΝΥ Ύψωνα - Ολυμπιακός

2η αγωνιστική:

Ένωση - Ολυμπιακός

Ακρίτας - ΕΝΥ Ύψωνα

Εθνικός - Ανόρθωση

Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΛ

3η αγωνιστική:

ΑΕΛ - Ένωση

Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου

ΕΝΥ Ύψωνα - Εθνικός

Ολυμπιακός - Ακρίτας

4η αγωνιστική:

Ένωση - Ακρίτας

Εθνικός - Ολυμπιακός

Ομόνοια Αραδίππου - ΕΝΥ Ύψωνα

ΑΕΛ - Ανόρθωση

5η αγωνιστική:

Ανόρθωση - Ένωση

ΕΝΥ Ύψωνα - ΑΕΛ

Ολυμπιακός - Ομόνοια Αραδίππου

Ακρίτας - Εθνικός

6η αγωνιστική:

Ένωση - Εθνικός

Ομόνοια Αραδίππου - Ακρίτας

ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Ανόρθωση - ΕΝΥ Ύψωνα

7η αγωνιστική:

ΕΝΥ Ύψωνα - Ένωση

Ολυμπιακός - Ανόρθωση

Ακρίτας - ΑΕΛ

Εθνικός - Ομόνοια Αραδίππου