ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Είχε άλλη... γλύκα η 16η

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Είχε άλλη... γλύκα η 16η

Η νίκη της Ομόνοιας στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στην Πάφος FC ήταν η 16η στο πρωτάθλημα.

Είχε όμως μία άλλη σημασία από τις υπόλοιπες δεκαπέντε στις οποίες το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο με το χαμόγελο. Και αυτό γιατί, με αυτό το διπλό, έδειξε με εκκωφαντικό τρόπο πόσο πολύ θέλει αυτό το πρωτάθλημα. Και πως δεν έχει καμία διάθεση να το αφήσει να πάει σε… άλλον. Κράτησε την απόσταση από τη 2η θέση στο +5 που είναι η ΑΕΚ και στο +9 από την 3η στην οποία έχει ανεβεί ο Απόλλων.

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ! Τι και αν ισοφαρίστηκε σε κρίσιμο σημείο! Η αντίδρασή της ήταν άριστη και, με τον Σεμέδο να σκοράρει τρεις φορές, έφυγε θριαμβεύτρια απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια την οποία άφησε το -11. Και ουσιαστικά την έβγαλε νοκ άουτ, αν και απομένουν ακόμη δεκαπέντε στροφές για την ολοκλήρωση του μαραθωνίου. Η γενική της όμως εικόνα γεμίζει με ικανοποίηση και ευχαρίστηση το πράσινο κοινό. Και σκοράρει με σχετική ευκολία, έχοντας φτάσει τα 52 γκολ. Προβληματίζουν λίγο τα γκολ που δέχεται το τελευταίο διάστημα αλλά είναι κάτι που είναι... υπό έλεγχο από την τεχνική ηγεσία.

Σεμέδο αλλά και… άλλοι

O Γουίλι Σεμέδο, όπως ήταν επόμενο, αναδείχθηκε πολυτιμότερος της αναμέτρησης στην Πάφο. Κανείς όμως δεν υστέρησε. Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, πέραν του επιθετικού από το Πράσινο Ακρωτήρι, εγκωμιαστικά είναι τα σχόλια για τους Παναγιώτη Ανδρέου και Ιωάννη Μασούρα. Από τα πόδια του πρώτου ήρθε το κομβικό 2-3 αλλά γενικά ήταν απροσπέλαστος στον χώρο του κέντρου. Το ίδιο και ο Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός που δεν σταματά να τρέχει και σου δίνει την εντύπωση πως δεν κουράζεται!

Προσήλωση στην Ένωση

Κανένα πρόβλημα δεν προέκυψε με κίτρινες κάρτες και έτσι, πέραν του Μαγιαμπέλα που θα απουσιάσει σίγουρα αλλά μάλλον και του Οντουμπάντζο, η Ομόνοια θα πάει σχεδόν γεμάτη κόντρα στην Ένωση. Ο τελευταίος πάντως τα πάει αρκετά καλά και ενδέχεται στον αγώνα με τη Ριέκα (19/02) να είναι σε θέση να μπει στην αποστολή. Αν και στο ποδόσφαιρο καμία ομάδα δεν σηκώνει υποτίμηση, ίσως ο Μπεργκ να κάνει μερικές αλλαγές στην ενδεκάδα. Για παράδειγμα, ίσως πάρει φανέλα βασικού ο Ντιουνκού αντί του ασταμάτητου Μασούρα, όπως και ο Γιόβετιτς αντί του Τάνκοβιτς. Όμως όλα αυτά είναι απλώς εκτιμήσεις, με τον προπονητή των πρασίνων να συστήνει απόλυτη προσήλωση στους παίκτες του.

Στο μεταξύ, έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Ριέκα στο ΓΣΠ (19/02, 22:00), που αφορά τον πρώτο αγώνα με φόντο τους 16 του Conference League. Και με την πορεία που έχουν οι πράσινοι, αναμένεται στο ευρωπαϊκό αυτό ματς η προσέλευση να ξεπεράσει τις 10.000, παρά το γεγονός ότι η ώρα δεν είναι ιδιαίτερα βολική.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το Μεξικό επιστρατεύει σκύλους-ρομπότ για θέματα ασφαλείας στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κρις Τριανταφυλλίδης: «Μην υπογράψετε, διακύβευμα η ιστορία του ΑΠΟΕΛ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απέναντι στη Γκράτσεβα η Σάκκαρη με στόχο τα προημιτελικά

Τένις

|

Category image

Στο πλευρό του Κοντίδη και του Προγράμματος #TowardsLA ο ΚΟΑ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Παρελθόν από τον Άρη ο Ράτζκοφ!

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Σε συνομιλίες με την Αλ Ιτιχάντ ο ατζέντης του Μο Σαλάχ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είχε άλλη... γλύκα η 16η

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μερίνο μετά το χειρουργείο: «Ήδη βρίσκομαι κοντά στο να επιστρέψω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναλαμβάνει γυναικεία ομάδα ο Τραμετσάνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απειλεί με μηνύσεις ο Ριμπερί μετά την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Έπσταϊν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τη Δευτέρα η ετήσια τελετή βράβευσης των αθλητών της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Ντέρμπι» με νικητή (MVP) τον Βέισμπεκ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σοκάρει «θρυλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ο λόγος που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τρέχει» με 73% για τίτλο η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη