Είχε άλλη... γλύκα η 16η

Η νίκη της Ομόνοιας στο «Στέλιος Κυριακίδης» απέναντι στην Πάφος FC ήταν η 16η στο πρωτάθλημα.

Είχε όμως μία άλλη σημασία από τις υπόλοιπες δεκαπέντε στις οποίες το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο με το χαμόγελο. Και αυτό γιατί, με αυτό το διπλό, έδειξε με εκκωφαντικό τρόπο πόσο πολύ θέλει αυτό το πρωτάθλημα. Και πως δεν έχει καμία διάθεση να το αφήσει να πάει σε… άλλον. Κράτησε την απόσταση από τη 2η θέση στο +5 που είναι η ΑΕΚ και στο +9 από την 3η στην οποία έχει ανεβεί ο Απόλλων.

Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ! Τι και αν ισοφαρίστηκε σε κρίσιμο σημείο! Η αντίδρασή της ήταν άριστη και, με τον Σεμέδο να σκοράρει τρεις φορές, έφυγε θριαμβεύτρια απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια την οποία άφησε το -11. Και ουσιαστικά την έβγαλε νοκ άουτ, αν και απομένουν ακόμη δεκαπέντε στροφές για την ολοκλήρωση του μαραθωνίου. Η γενική της όμως εικόνα γεμίζει με ικανοποίηση και ευχαρίστηση το πράσινο κοινό. Και σκοράρει με σχετική ευκολία, έχοντας φτάσει τα 52 γκολ. Προβληματίζουν λίγο τα γκολ που δέχεται το τελευταίο διάστημα αλλά είναι κάτι που είναι... υπό έλεγχο από την τεχνική ηγεσία.

Σεμέδο αλλά και… άλλοι

O Γουίλι Σεμέδο, όπως ήταν επόμενο, αναδείχθηκε πολυτιμότερος της αναμέτρησης στην Πάφο. Κανείς όμως δεν υστέρησε. Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, πέραν του επιθετικού από το Πράσινο Ακρωτήρι, εγκωμιαστικά είναι τα σχόλια για τους Παναγιώτη Ανδρέου και Ιωάννη Μασούρα. Από τα πόδια του πρώτου ήρθε το κομβικό 2-3 αλλά γενικά ήταν απροσπέλαστος στον χώρο του κέντρου. Το ίδιο και ο Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός που δεν σταματά να τρέχει και σου δίνει την εντύπωση πως δεν κουράζεται!

Προσήλωση στην Ένωση

Κανένα πρόβλημα δεν προέκυψε με κίτρινες κάρτες και έτσι, πέραν του Μαγιαμπέλα που θα απουσιάσει σίγουρα αλλά μάλλον και του Οντουμπάντζο, η Ομόνοια θα πάει σχεδόν γεμάτη κόντρα στην Ένωση. Ο τελευταίος πάντως τα πάει αρκετά καλά και ενδέχεται στον αγώνα με τη Ριέκα (19/02) να είναι σε θέση να μπει στην αποστολή. Αν και στο ποδόσφαιρο καμία ομάδα δεν σηκώνει υποτίμηση, ίσως ο Μπεργκ να κάνει μερικές αλλαγές στην ενδεκάδα. Για παράδειγμα, ίσως πάρει φανέλα βασικού ο Ντιουνκού αντί του ασταμάτητου Μασούρα, όπως και ο Γιόβετιτς αντί του Τάνκοβιτς. Όμως όλα αυτά είναι απλώς εκτιμήσεις, με τον προπονητή των πρασίνων να συστήνει απόλυτη προσήλωση στους παίκτες του.

Στο μεταξύ, έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Ριέκα στο ΓΣΠ (19/02, 22:00), που αφορά τον πρώτο αγώνα με φόντο τους 16 του Conference League. Και με την πορεία που έχουν οι πράσινοι, αναμένεται στο ευρωπαϊκό αυτό ματς η προσέλευση να ξεπεράσει τις 10.000, παρά το γεγονός ότι η ώρα δεν είναι ιδιαίτερα βολική.