Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Βασιλείου στα ματς του κυπέλλου

Απόφαση από την ΚΟΠ.

Με ανακοίνωση της η ΚΟΠ ενημερώνει πως, τιμώντας την μνήμη του πρώην Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου,αποφάσισε όπως πριν την έναρξη των αγώνων του Κυπέλλου Coca - Cola, την Τετάρτη (14/01) ανάμεσα σε Ομόνοια - ΑΕΚ και Απόλλωνα - Ανόρθωση, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. 

Ο Γιώργος Βασιλείου απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών. Ήταν ο τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το 1988 μέχρι το 1993. 

«Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό της ΚΟΠ εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους προς την οικογένεια και τους οικείους του», αναφέρει καταληκτικά η ανακοίνωση.. 

