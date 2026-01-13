Η υπεράσπιση του... στέμματος απαιτεί υπέρβαση - Τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει Ομόνοιας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Η ΑΕΚ επιζητά τη διάκριση και στον θεσμό του κυπέλλου, ωστόσο απέναντί της βρίσκεται ένα μεγάλο εμπόδιο.

Στροφή στον θεσμό του κυπέλλου κάνουν στην ΑΕΚ. Οι κιτρινοπράσινοι αφήνουν κατά μέρος την ήττα από τον Άρη για το πρωτάθλημα και στρέφουν την προσοχή τους στην προάσπιση του τίτλου που κατέκτησαν τον περασμένο Μάιο. Η αυριανή (14/01, 18:00) αποστολή τους θα είναι εξαιρετικά δύσκολη στο ΓΣΠ, σε νοκ άουτ παιχνίδι απέναντι στην ισχυρή Ομόνοια, έστω και αν ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και θα απουσιάζει η μεγάλη μάζα των οπαδών του τριφυλλιού.

Η ΑΕΚ επιζητά τη διάκριση και στον θεσμό του κυπέλλου, ωστόσο απέναντί της βρίσκεται ένα μεγάλο εμπόδιο, για την υπερπήδηση του οποίου θα απαιτηθεί… υπέρβαση. H ομάδα του Ιδιάκεθ καλείται να βγάλει αντίδραση και να εμφανίσει σαφώς καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο συγκριτικά με την εμφάνισή της στο «Αλφαμέγα».

Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν λείπουν ούτε αυτή την εβδομάδα. Θα λέγαμε ότι αυτά αποτελούν σημείο αναφοράς από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου, αφού η ομάδα της Λάρνακας έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από σοβαρούς τραυματισμούς. Θα είναι «είδηση» αν πάει σε κάποιο ματς κομπλέ.

Για τον αγώνα κυπέλλου αμφίβολος είναι ο Μιραμόν, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Άρη. Η συμμετοχή του στην αποστολή θα κριθεί στην τελευταία προπόνηση. Περίπου τα ίδια ισχύουν και για τον Σαμπορίτ. Σίγουρα εκτός πλάνων θα είναι οι τραυματίες Ρόντεν και Σουάρεθ, δύο πολύτιμοι παίκτες που θα μπορούσαν να δώσουν ουσιαστικές βοήθειες και γερό φρεσκάρισμα στη μεσαία γραμμή.

Οι απουσίες των δύο τελευταίων παικτών κάνουν επιτακτική την ανάγκη για μεταγραφική ενίσχυση. Πολλοί θεωρούν πως η ΑΕΚ ήδη έχει αργήσει…

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

