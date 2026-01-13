Η υπεράσπιση του... στέμματος απαιτεί υπέρβαση - Τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει Ομόνοιας

Στροφή στον θεσμό του κυπέλλου κάνουν στην ΑΕΚ. Οι κιτρινοπράσινοι αφήνουν κατά μέρος την ήττα από τον Άρη για το πρωτάθλημα και στρέφουν την προσοχή τους στην προάσπιση του τίτλου που κατέκτησαν τον περασμένο Μάιο. Η αυριανή (14/01, 18:00) αποστολή τους θα είναι εξαιρετικά δύσκολη στο ΓΣΠ, σε νοκ άουτ παιχνίδι απέναντι στην ισχυρή Ομόνοια, έστω και αν ο αγώνας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και θα απουσιάζει η μεγάλη μάζα των οπαδών του τριφυλλιού.

Η ΑΕΚ επιζητά τη διάκριση και στον θεσμό του κυπέλλου, ωστόσο απέναντί της βρίσκεται ένα μεγάλο εμπόδιο, για την υπερπήδηση του οποίου θα απαιτηθεί… υπέρβαση. H ομάδα του Ιδιάκεθ καλείται να βγάλει αντίδραση και να εμφανίσει σαφώς καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο συγκριτικά με την εμφάνισή της στο «Αλφαμέγα».

Τα αγωνιστικά προβλήματα δεν λείπουν ούτε αυτή την εβδομάδα. Θα λέγαμε ότι αυτά αποτελούν σημείο αναφοράς από την αρχή της αγωνιστικής περιόδου, αφού η ομάδα της Λάρνακας έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από σοβαρούς τραυματισμούς. Θα είναι «είδηση» αν πάει σε κάποιο ματς κομπλέ.

Για τον αγώνα κυπέλλου αμφίβολος είναι ο Μιραμόν, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Άρη. Η συμμετοχή του στην αποστολή θα κριθεί στην τελευταία προπόνηση. Περίπου τα ίδια ισχύουν και για τον Σαμπορίτ. Σίγουρα εκτός πλάνων θα είναι οι τραυματίες Ρόντεν και Σουάρεθ, δύο πολύτιμοι παίκτες που θα μπορούσαν να δώσουν ουσιαστικές βοήθειες και γερό φρεσκάρισμα στη μεσαία γραμμή.

Οι απουσίες των δύο τελευταίων παικτών κάνουν επιτακτική την ανάγκη για μεταγραφική ενίσχυση. Πολλοί θεωρούν πως η ΑΕΚ ήδη έχει αργήσει…