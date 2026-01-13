Φαμπιάνο: Πείσμα πάνω από τον πόνο

Παρά το πρόβλημα στον ώμο, ο Φαμπιάνο δείχνει αποφασισμένος να μην χάσει ούτε αυτή τη μάχη. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Ομόνοιας τραυματίστηκε στο πρόσφατο παιχνίδι με την ΑΕΛ, όμως έσφιξε τα δόντια και κατάφερε όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά και να ολοκληρώσει τον αγώνα κάτω από τα δοκάρια.

Το ίδιο πείσμα δείχνει και ενόψει του αυριανού νοκ άουτ αγώνα kυπέλλου με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ (18:00). O Φαμπιάνο κάνει καθημερινά αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος, πιέζοντας τον εαυτό του για να δηλώσει «παρών» σε ένα παιχνίδι υψηλής σημασίας.

Στην Ομόνοια γνωρίζουν καλά πως τέτοιες αναμετρήσεις συχνά κερδίζονται και στη νοοτροπία και ο έμπειρος γκολκίπερ δείχνει πως δεν σκοπεύει να παραδώσει εύκολα τα γάντια του.

Το αν θα αγωνιστεί τελικά θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή, όμως ένα είναι βέβαιο: ο Φαμπιάνο δεν σκέφτεται την απουσία, αλλά μόνο τη θέση του κάτω από τα δοκάρια.