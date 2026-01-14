ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρεχάματα για Θελάδες και Πάφο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Τρεχάματα για Θελάδες και Πάφο

Aναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο στρατόπεδο των πρωταθλητών

Ο Άλμπερτ Θελάδες ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του στην Πάφο με νίκη 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου. Προφανώς ήταν σημαντικό να επιστρέψει στις νίκες η ομάδα, σε ένα παιχνίδι πάντως που εμφάνισε πολύ μεγάλες δυσκολίες για τους πρωταθλητές. Η Ομόνοια Αραδίππου ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες να ισοφαρίσει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και με το σκορ στο 1-0. Η Πάφος κατάφερε ωστόσο να πετύχει τον στόχο της και πλέον στρέφει την προσοχή της στη συνέχεια. 

Από εκεί και πέρα, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο στρατόπεδο των πρωταθλητών. Βρισκόμαστε μεσούσης της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και όπως είναι λογικό, ο νέος προπονητής χρειάζεται χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει το υφιστάμενο ρόστερ και να αποφασίσει για ενδεχόμενες κινήσεις. Αυτό θα πρέπει να συμβεί πολύ γρήγορα διότι τα δεδομένα με κάποιους παίκτες ίσως αλλάξουν νοουμένου πως ο νέος προπονητής διαμορφώσει διαφορετική άποψη. 

Ο ίδιος ο Θελάδες, πάντως, τόνισε στον απόηχο του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου πως είναι εδώ για να συνεχίσει το πολύ καλό έργο του προκατόχου του και όχι να φέρει… επανάσταση. Αυτό φάνηκε και στην επιλογή της πρώτης του εντεκάδας. Δεν προχώρησε σε πολλές αλλαγές, ούτε προσπάθησε να παρουσιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. 

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Παναθηναϊκός έριξε τριάρα στον Άρη και βρίσκει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Φοβερό πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Σερβία, συνέτριψε την Παρτίζαν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΚΥΠΕΛΛΟ: Βρήκαν κάτοχο έξι εισιτήρια, έμειναν άλλα δύο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έγραψε ιστορία η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, προκρίθηκε στους «8» του CEV Challenge Cup

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρόστιμο στην Ανόρθωση για τις μάχες με την Αστυνομία στην κερκίδα - Όλες οι αποφάσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μανέ έστειλε τη Σενεγάλη σε άλλον έναν τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Φάληρο και πέρασε στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Οι αναφορές Ιδιάκεθ για τα τρία χαμένα ματς με Ομόνοια και το πέναλτι

ΑΕΚ

|

Category image

«Ήμουν απασχολημένος, δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με μεταγραφές» - Τι είπε για πρόκριση και... ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Μπορεί να είναι και καλύτερα…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο» - Tι είπε για τα μεταγραφικά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ του Μάρκες που έδωσαν την πρόκριση στον Απόλλωνα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πράσινα «κτυπήματα» και η πρόκριση στα προημιτελικά

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πανηγύρια, κατεβασμένα κεφάλια, μα χειροκρότημα και στις δυο πλευρές

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Ομόνοια έβγαλε το… στέμμα από την ΑΕΚ και έκλεισε θέση στους «8»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη