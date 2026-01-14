Τρεχάματα για Θελάδες και Πάφο

Ο Άλμπερτ Θελάδες ξεκίνησε με το δεξί την πορεία του στην Πάφο με νίκη 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου. Προφανώς ήταν σημαντικό να επιστρέψει στις νίκες η ομάδα, σε ένα παιχνίδι πάντως που εμφάνισε πολύ μεγάλες δυσκολίες για τους πρωταθλητές. Η Ομόνοια Αραδίππου ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες να ισοφαρίσει, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και με το σκορ στο 1-0. Η Πάφος κατάφερε ωστόσο να πετύχει τον στόχο της και πλέον στρέφει την προσοχή της στη συνέχεια.

Από εκεί και πέρα, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο στρατόπεδο των πρωταθλητών. Βρισκόμαστε μεσούσης της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και όπως είναι λογικό, ο νέος προπονητής χρειάζεται χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει το υφιστάμενο ρόστερ και να αποφασίσει για ενδεχόμενες κινήσεις. Αυτό θα πρέπει να συμβεί πολύ γρήγορα διότι τα δεδομένα με κάποιους παίκτες ίσως αλλάξουν νοουμένου πως ο νέος προπονητής διαμορφώσει διαφορετική άποψη.

Ο ίδιος ο Θελάδες, πάντως, τόνισε στον απόηχο του αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου πως είναι εδώ για να συνεχίσει το πολύ καλό έργο του προκατόχου του και όχι να φέρει… επανάσταση. Αυτό φάνηκε και στην επιλογή της πρώτης του εντεκάδας. Δεν προχώρησε σε πολλές αλλαγές, ούτε προσπάθησε να παρουσιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό συγκριτικά με αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα.