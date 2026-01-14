Πονοκέφαλος οι απουσίες αλλά πρέπει να βρει απαντήσεις

Χωρίς τον Νικολά Αντερέγκεν θα πάει στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Άρη. Λόγω καρτών ο προπονητής Ρουί Φερέιρα δεν θα έχει στην διάθεση του για τον δύσκολο αγώνα με τον Άρη τον πρώτο σκόρερ της ομάδας με 8 γκολ.

Πονοκέφαλος

Η απουσία του Αντερέγκεν είναι πάρα πολύ σημαντική και πονοκεφαλιάζει τον Ρουί Φερέιρα. Οπότε εκτός από το πως θα αντιμετωπίσει τον Άρη ο Φερέιρα θα πρέπει να διαχειριστεί και την απουσία του πρώτου του σκόρερ του Αργεντινού στράικερ Νικολά Αντερέγκεν.

Ετοιμάζει Σιβέριο

Η απουσία του Νικολά Αντερέγκεν λόγικα θα φέρει για πρώτη φορά στην ενδεκάδα τον νεοαποκτηθέντα Χάβι Σιβέριο. Ο Ρουί Φερέιρα ετοιμάζει τον Ισπανό στράικερ Σιβέριο για να τον βάλει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Σιβέριο μετράει δύο συμμετοχές ως αλλαγή.

Και οι Γκονζάλες και Οφόρι

Πέραν από την απουσία του Αντερέγκεν εκτός πλάνων του Φερέιρα είναι και οι Γκονζάλες και Οφόρι λόγω καρτών. Πρόκειται για ακόμη δύο βασικούς ποδοσφαιριστές και ο Φερέιρα καλείται να βρει τρόπους για να καλύψει και αυτά τα κενά.

Παρελθόν και ο Μαρινέσκου

Μετά τους Κράβτσουκ και Ροντριγκίνιο παρελθόν αποτελεί και ο Άγγελος Μαρινέσκου. Ο νεαρός Μαρινέσκου που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι δεν είχε καμία συμμετοχή.