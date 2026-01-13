Καρσέδο: «Δεν ήταν θέμα χρημάτων, η πρόταση της Πάφου ήταν επίσης καλή»

Ο Ισπανός πρώην προπονητής της Πάφου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόταση ανανέωσης που είχε από τους πρωταθλητές.

Αναλυτικά όσα είπε:

Γιατί αποδεχθήκατε την πρόταση να αναλάβετε τη Σπαρτάκ και να επιστρέψετε στη Ρωσία;

«Είναι η Σπαρτάκ. Αποδέχθηκα μια πρόταση που δεν μπορείς να αρνηθείς, είναι μια σοβαρή πρόκληση για μένα. Γνωρίζω την ομάδα, έχουμε καλούς παίκτες. Πρέπει να βελτιωθούμε και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε».

«Η πρώτη μας σκέψη ήταν να μείνουμε στην Κύπρο, όπου εργαζόμασταν στην Πάφο, αλλά δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Όταν προέκυψε η πρόταση της Σπαρτάκ, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς. Μίλησα με τη σύζυγό μου και συζητήσαμε πόσο υπέροχα είχαμε περάσει εδώ (στη Μόσχα) και πόσα είχα μάθει. Τότε ήταν ο πρώτος μου σύλλογος στο εξωτερικό, αλλά τώρα έχω περισσότερη εμπειρία και είμαστε έτοιμοι για μια νέα πρόκληση».

Άρα δεν είναι θέμα χρημάτων;

«Όχι, η πρόταση της Πάφου ήταν επίσης πολύ καλή, αλλά όλα έχουν να κάνουν με το πρότζεκτ. Γνωρίζουμε την ιστορία της Σπαρτάκ, πόσο μεγάλος σύλλογος είναι και τι είδους φιλάθλους έχει. Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να επιστρέψουμε στη Ρωσία».