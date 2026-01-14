ΚΟΕ για Γιώργο Βασιλείου: «Καθοριστικός ο ρόλος και η συμβολή του»

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου.

Ο Γιώργος Βασιλείου υπηρέτησε την πατρίδα με όραμα, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του (1988–1993) παρείχε ουσιαστική και σταθερή στήριξη στην Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημασία του αθλητισμού ως φορέα παιδείας, συνεργασίας και διεθνούς προβολής της χώρας.

Η Προεδρία του συνέπεσε με τη διεξαγωγή των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης στην Κύπρο το 1989, διοργάνωση για την οποία επέδειξε ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον. Η συμβολή και η στήριξή του υπήρξαν καθοριστικές ώστε οι Αγώνες να στεφθούν με μεγάλη επιτυχία και να αποτελέσουν έκτοτε σημείο αναφοράς για την περαιτέρω εξέλιξη και αναβάθμιση του θεσμού.

Ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του τέως Προέδρου, οι σημαίες στο Ολυμπιακό Μέγαρο θα κυματίζουν μεσίστιες μέχρι την ημέρα της κηδείας του εκλιπόντος.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί στην κηδεία από τον Πρόεδρο της κ. Γεώργιο Α.Χρυσοστόμου.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή αποχαιρετά με τιμή έναν πρόεδρο που στήριξε έμπρακτα τον κυπριακό αθλητισμό και εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη.