Δύο στα δύο ο Μαρκόφσκι

Στο πρωτάθλημα ο νέος προπονητής Μπόγιαν Μαρκόφσκι κάθισε στον πάγκο σε δύο παιχνίδια και μετράει δύο ήττες. Μάλιστα στις δύο αυτές ήττες η Ένωση δεν είδε δίκτυα ενώ και στα δύο παιχνίδια παραβιάστηκε η εστία της.

Το ελαφρυντικό του Μπόγιαν

Το ελαφρυντικό στις δύο αυτές ήττες ήταν πώς η Ένωση ήταν το αουτσάιντερ. Συγκεκριμένα με τον Μαρκόφσκι στον πάγκο η Ένωση ηττήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ με 3-0 και τον Απόλλωνα με 1-0.

Με Ομόνοια Αραδίππου

Την Δευτέρα η Ένωση θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου. Σε αυτό το παιχνίδι ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι ελπίζει πως θα σπάσει το ρόδι και στο πρωτάθλημα και θα οδηγήσει τους βυσσινί στην πρώτη τους φετινή νίκη.

Η επιτυχία του στο κύπελλο

Μπορεί στο πρωτάθλημα να γνώρισε δύο ήττες αλλά στο κύπελλο ο Μαρκόφσκι κέρδισε τον Εθνικό και οδήγησε την Ένωση στην οκτάδα. Οπωσδήποτε η νίκη πρόκριση μέσα στο Δασάκι αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία για τον Σκοπιανό τεχνικό.