ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύο στα δύο ο Μαρκόφσκι

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Δύο στα δύο ο Μαρκόφσκι

Στο πρωτάθλημα ο νέος προπονητής Μπόγιαν Μαρκόφσκι κάθισε στον πάγκο σε δύο παιχνίδια και μετράει δύο ήττες. Μάλιστα στις δύο αυτές ήττες η Ένωση δεν είδε δίκτυα ενώ και στα δύο παιχνίδια παραβιάστηκε η εστία της.

 

Το ελαφρυντικό του Μπόγιαν

Το ελαφρυντικό στις δύο αυτές ήττες ήταν πώς η Ένωση ήταν το αουτσάιντερ. Συγκεκριμένα με τον Μαρκόφσκι στον πάγκο η Ένωση ηττήθηκε από τον ΑΠΟΕΛ με 3-0 και τον Απόλλωνα με 1-0.

 

Με Ομόνοια Αραδίππου

Την Δευτέρα η Ένωση θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ομόνοια Αραδίππου. Σε αυτό το παιχνίδι ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι ελπίζει πως θα σπάσει το ρόδι και στο πρωτάθλημα και θα οδηγήσει τους βυσσινί στην πρώτη τους φετινή νίκη.

 

Η επιτυχία του στο κύπελλο

Μπορεί στο πρωτάθλημα να γνώρισε δύο ήττες αλλά στο κύπελλο ο Μαρκόφσκι κέρδισε τον Εθνικό και οδήγησε την Ένωση στην οκτάδα. Οπωσδήποτε η νίκη πρόκριση μέσα στο Δασάκι αποτελεί μια πολύ σημαντική επιτυχία για τον Σκοπιανό τεχνικό.

Κατηγορίες

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρεχάματα για Θελάδες και Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Πακετά απέρριψε τρεις ομάδες της Premier League και θέλει μόνο επιστροφή στη... Βραζιλία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γι’ έναν μοναδικό θρίαμβο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύο στα δύο ο Μαρκόφσκι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πρόθυμος να μειώσει τον μισθό του για να γυρίσει στη Γιουβέντους ο Κιέζα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο αποκλεισμός από το FA Cup στέλνει την Γιουνάιτεντ στον... Κριστιάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Βασιλείου στα ματς του κυπέλλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΚΟΕ για Γιώργο Βασιλείου: «Καθοριστικός ο ρόλος και η συμβολή του»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πονοκέφαλος οι απουσίες αλλά πρέπει να βρει απαντήσεις

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕO-Γουεμπανιαμά: «Μακράν η πιο εντυπωσιακή η έδρα του Παναθηναϊκού!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Κάθε παιχνίδι είναι must-win»

EUROLEAGUE

|

Category image

«Κλείνει ο Μασέκο – Στο τραπέζι και 4η μεταγραφή»

ΑΕΛ

|

Category image

Οι Σαουδάραβες «τρελάθηκαν» - Λευκή επιταγή στον Μέσι για να πει το «ναι» στην Αλ Ιτιχάντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι δηλώσεις Λοσάδα ενόψει Ανόρθωσης – «Στο κύπελλο δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανατροπή με τον Αρμπελόα στη Ρεάλ - Τι λέει το συμβόλαιό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη