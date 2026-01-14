Πρόθυμος να μειώσει τον μισθό του για να γυρίσει στη Γιουβέντους ο Κιέζα

Ο Φεντερίκο Κιέζα δεν υπολογίζεται ουσιαστικά από τον Άρνε Σλοτ, που όπως φαίνεται δεν τον εμπιστεύεται στα πλάνα του στη Λίβερπουλ και ψάχνει τον τρόπο που θα αποχωρήσει, με μεγάλο του στόχο την επιστροφή στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος θέλει να φορέσει ξανά τη φανέλα της Γιουβέντους και όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport φέρεται να είναι διατεθειμένος να δεχτεί μείωση του μισθού του, προκειμένου να γίνει παίκτης των «μπιανκονέρι».

«Ο Κιέζα φέρεται να είναι πρόθυμος να μειώσει τον μισθό του από τα έξι εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν που κερδίζει στην Αγγλία. Αυτή η χειρονομία εκτιμάται στο Τορίνο, αν και η Λίβερπουλ θα πρέπει να πειστεί να να ρίξει τις απαιτήσεις της», τονίζει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

sportfm.gr