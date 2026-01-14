ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόθυμος να μειώσει τον μισθό του για να γυρίσει στη Γιουβέντους ο Κιέζα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόθυμος να μειώσει τον μισθό του για να γυρίσει στη Γιουβέντους ο Κιέζα

Διατεθειμένος να δεχτεί μείωση των αποδοχών του, προκειμένου να επιστρέψει στη Γιουβέντους φέρεται να είναι ο Φεντερίκο Κιέζα.

Ο Φεντερίκο Κιέζα δεν υπολογίζεται ουσιαστικά από τον Άρνε Σλοτ, που όπως φαίνεται δεν τον εμπιστεύεται στα πλάνα του στη Λίβερπουλ και ψάχνει τον τρόπο που θα αποχωρήσει, με μεγάλο του στόχο την επιστροφή στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, ο 28χρονος θέλει να φορέσει ξανά τη φανέλα της Γιουβέντους και όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport φέρεται να είναι διατεθειμένος να δεχτεί μείωση του μισθού του, προκειμένου να γίνει παίκτης των «μπιανκονέρι».

«Ο Κιέζα φέρεται να είναι πρόθυμος να μειώσει τον μισθό του από τα έξι εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν που κερδίζει στην Αγγλία. Αυτή η χειρονομία εκτιμάται στο Τορίνο, αν και η Λίβερπουλ θα πρέπει να πειστεί να να ρίξει τις απαιτήσεις της», τονίζει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρεχάματα για Θελάδες και Πάφο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Πακετά απέρριψε τρεις ομάδες της Premier League και θέλει μόνο επιστροφή στη... Βραζιλία!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γι’ έναν μοναδικό θρίαμβο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύο στα δύο ο Μαρκόφσκι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Πρόθυμος να μειώσει τον μισθό του για να γυρίσει στη Γιουβέντους ο Κιέζα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο αποκλεισμός από το FA Cup στέλνει την Γιουνάιτεντ στον... Κριστιάνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Βασιλείου στα ματς του κυπέλλου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΚΟΕ για Γιώργο Βασιλείου: «Καθοριστικός ο ρόλος και η συμβολή του»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πονοκέφαλος οι απουσίες αλλά πρέπει να βρει απαντήσεις

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕO-Γουεμπανιαμά: «Μακράν η πιο εντυπωσιακή η έδρα του Παναθηναϊκού!»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Κάθε παιχνίδι είναι must-win»

EUROLEAGUE

|

Category image

«Κλείνει ο Μασέκο – Στο τραπέζι και 4η μεταγραφή»

ΑΕΛ

|

Category image

Οι Σαουδάραβες «τρελάθηκαν» - Λευκή επιταγή στον Μέσι για να πει το «ναι» στην Αλ Ιτιχάντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι δηλώσεις Λοσάδα ενόψει Ανόρθωσης – «Στο κύπελλο δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανατροπή με τον Αρμπελόα στη Ρεάλ - Τι λέει το συμβόλαιό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη