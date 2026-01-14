ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι Σαουδάραβες «τρελάθηκαν» - Λευκή επιταγή στον Μέσι για να πει το «ναι» στην Αλ Ιτιχάντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι Σαουδάραβες «τρελάθηκαν» - Λευκή επιταγή στον Μέσι για να πει το «ναι» στην Αλ Ιτιχάντ

Ο πρόεδρος της Αλ Ιτιχάντ αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να πείσει τον Λιονέλ Μέσι να ενταχθεί στην ομάδα του.

Ο Άνμαρ Αλ Χαϊλί, πρόεδρος της Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας σε δηλώσεις ι στη μεγάλη του εμμονή να αποκτήσει τον Λιονέλ Μέσι, λίγα χρόνια αφότου του είχε προσφέρει συμβόλαιο αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Το στέλεχος της Σαουδικής Αραβίας ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι τα χρήματα δεν θα αποτελούσαν εμπόδιο για να δούμε τον Μέσι να αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβίας και διαβεβαιώνει ότι ο Αργεντινός αστέρας θα μπορούσε να επιλέξει προσωπικά τον μισθό του και τη διάρκεια του συμβολαίου: «Εάν ο Μέσι συμφωνήσει να υπογράψει με την Αλ Ιτιχάντ, θα του πρόσφερα ένα συμβόλαιο όπου θα μπορούσε να κερδίζει όσο ποσό θέλει, για όσο θέλει, ακόμη και εφ' όρου ζωής».

Ο Άνμαρ Αλ Χαϊλί επιβεβαίωσε τις προηγούμενες προσπάθειές του να υπογράψει τον Μέσι, ο οποίος, αφού έφυγε από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2023, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του με την Ίντερ Μαϊάμι: «Ναι, επικοινώνησα μαζί του και πριν, όταν έληξε το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Του πρόσφερα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Απέρριψε μια τόσο μεγάλη προσφορά για χάρη της οικογένειάς του, παρόλο που τους είχα πείσει. Ωστόσο, δεν δίστασε να την απορρίψει επειδή η οικογένεια είναι πιο σημαντική από τα χρήματα. Τον σέβομαι και η Αλ Ιτιχάντ θα τον καλωσορίζει πάντα πίσω. Μπορεί να έρθει όποτε θέλει.

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Κλείνει ο Μασέκο – Στο τραπέζι και 4η μεταγραφή»

ΑΕΛ

|

Category image

Οι Σαουδάραβες «τρελάθηκαν» - Λευκή επιταγή στον Μέσι για να πει το «ναι» στην Αλ Ιτιχάντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι δηλώσεις Λοσάδα ενόψει Ανόρθωσης – «Στο κύπελλο δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανατροπή με τον Αρμπελόα στη Ρεάλ - Τι λέει το συμβόλαιό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δοκιμασία στο Βελιγράδι για τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Να... γουστάρει και στο κύπελλο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σαλάχ Vs Μανέ, ο Αιγύπτιος θέλει να «σπάσει την κατάρα»...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εδώ θέλει να πάει ψηλά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βαριά εντός έδρας ήττα για τους Μπακς

NBA

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Κύπελλο Κύπρου και Ελλάδας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Σπουδαίες μάχες για την τετράδα

Ελλάδα

|

Category image

Με φόρα και το βλέμμα στην πρόκριση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό AKTOR: Χωρίς Ναν κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Ένα εμπάργκο «έσβησε» – Τέσσερα εμπόδια απομένουν!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νάπολι: «Καμπάνα» δύο αγωνιστικών στον Κόντε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη