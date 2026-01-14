Οι Σαουδάραβες «τρελάθηκαν» - Λευκή επιταγή στον Μέσι για να πει το «ναι» στην Αλ Ιτιχάντ

Ο Άνμαρ Αλ Χαϊλί, πρόεδρος της Αλ Ιτιχάντ της Σαουδικής Αραβίας σε δηλώσεις ι στη μεγάλη του εμμονή να αποκτήσει τον Λιονέλ Μέσι, λίγα χρόνια αφότου του είχε προσφέρει συμβόλαιο αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Το στέλεχος της Σαουδικής Αραβίας ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι τα χρήματα δεν θα αποτελούσαν εμπόδιο για να δούμε τον Μέσι να αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβίας και διαβεβαιώνει ότι ο Αργεντινός αστέρας θα μπορούσε να επιλέξει προσωπικά τον μισθό του και τη διάρκεια του συμβολαίου: «Εάν ο Μέσι συμφωνήσει να υπογράψει με την Αλ Ιτιχάντ, θα του πρόσφερα ένα συμβόλαιο όπου θα μπορούσε να κερδίζει όσο ποσό θέλει, για όσο θέλει, ακόμη και εφ' όρου ζωής».

Ο Άνμαρ Αλ Χαϊλί επιβεβαίωσε τις προηγούμενες προσπάθειές του να υπογράψει τον Μέσι, ο οποίος, αφού έφυγε από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2023, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του με την Ίντερ Μαϊάμι: «Ναι, επικοινώνησα μαζί του και πριν, όταν έληξε το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Του πρόσφερα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Απέρριψε μια τόσο μεγάλη προσφορά για χάρη της οικογένειάς του, παρόλο που τους είχα πείσει. Ωστόσο, δεν δίστασε να την απορρίψει επειδή η οικογένεια είναι πιο σημαντική από τα χρήματα. Τον σέβομαι και η Αλ Ιτιχάντ θα τον καλωσορίζει πάντα πίσω. Μπορεί να έρθει όποτε θέλει.

