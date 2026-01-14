ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο αποκλεισμός από το FA Cup στέλνει την Γιουνάιτεντ στον... Κριστιάνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναζητεί τρόπους να βγάλει χρήματα μέσα στην σεζόν, με ένα φιλικό στην Σαουδική Αραβία να φαντάζει πιθανό.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μπορούσε να εξετάσει ξανά το ενδεχόμενο διεξαγωγής φιλικών αγώνων στη μέση της σεζόν, προκειμένου να βοηθήσει στο κάλυμμα της οικονομικής «μαύρης τρύπας» του συλλόγου.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα μπορούσαν να εισπράξουν περίπου 10 εκατομμύρια λίρες από ένα ταξίδι στη Σαουδική Αραβία στη διάρκεια της σεζόν, καθώς ο αποκλεισμός από το FA Cup σημαίνει ότι τους απομένουν μόλις 17 παιχνίδια μέχρι το τέλος της περιόδου.

Aυτή η ήττα σημαίνει πως η ομάδα του Μάικλ Κάρικ μένει εκτός κυπέλλων, FA Cup και League Cup, από τον πρώτο διαθέσιμο γύρο για πρώτη φορά από το 1981/82, ενώ θα δώσει μόλις 40 ματς φέτος, κάτι που έχει να συμβεί 111 χρόνια!

Ο σύλλογος εισέπραξε 164,3 εκατ. ευρώ από έσοδα αγωνιστικών μετά από 30 εντός έδρας παιχνίδια την περσινή σεζόν, κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πορεία του συλλόγου μέχρι τον τελικό του Europa League. Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ, που αναμένεται να φιλοξενήσει 10 λιγότερα εντός έδρας ματς σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Με κάθε παιχνίδι να αποτιμάται περίπου στα 6 εκατ. ευρώ, η μη ύπαρξη εντός έδρας ματς θα δημιουργήσει ένα ακόμη σημαντικό οικονομικό κενό. Ο αποκλεισμός από το FA Cup άνοιξε δύο μεγάλα κενά στο αγωνιστικό πρόγραμμα γύρω στον τέταρτο και πέμπτο γύρο.

Η 20 φορές Πρωταθλητές Αγγλίας δεν θα έχουν παιχνίδια για 13 ημέρες τον Φεβρουάριο και αντιμετωπίζουν ένα διάλειμμα 10 ημερών τον Μάρτιο πριν από την τελευταία διακοπή για εθνικές ομάδες. Ρεπορτάζ της «Sun» η Γιουνάιτεντ εξετάζει επιλογές για ένα φιλικό στη μέση της σεζόν, συμπεριλαμβανομένου ενός πιθανού ταξιδιού στη Σαουδική Αραβία.

Το σύνολο του Κάρικ μπορεί να μην καταλήξει απαραίτητα στη Μέση Ανατολή, όμως είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο της Γενικής Αρχής Ψυχαγωγίας της Σαουδικής Αραβίας σχετικά με μια πιθανή επίσκεψη στην περιοχή. Η σεζόν στην χώρα συνήθως διαρκεί από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, αλλά μπορεί να επεκταθεί πέρα από αυτούς τους μήνες και εκτός των συνόρων της χώρας του Κόλπου.

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη