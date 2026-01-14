ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕO-Γουεμπανιαμά: «Μακράν η πιο εντυπωσιακή η έδρα του Παναθηναϊκού!»

ΒΙΝΤΕO-Γουεμπανιαμά: «Μακράν η πιο εντυπωσιακή η έδρα του Παναθηναϊκού!»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά, πριν επιλεχθεί το 2023 ως Νο.1 στο NBA Draft από τους Σπερς, είχε επισκεφθεί πολλά γήπεδα της Euroleague. Την μεγαλύτερη εντύπωση του έκανε ο... θόρυβος της έδρας του Παναθηναϊκού!

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά είναι ένα από τα πιο «λαμπερά» αστέρια του NBA. Στην Αμερική και τον «μαγικό πλανήτη» του μπάσκετ, ξεχωρίζει. Κυριαρχεί απόλυτα... Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τους Σαν Αντόνιο Σπερς στην επιτυχία κι έχει βάλει πλώρη για το πρώτο του «Αγαλματάκι». Παρόλα αυτά, ο Γάλλος... εξωγήινος σέντερ, δεν ξεχνά το πέρασμά του από τα παρκέ της Euroleague. Πριν γίνει All-Star και top μπλοκέρ στις ΗΠΑ, πριν επιλεχθεί στο Νο.1 του Draft, έχει κοσμήσει και ορισμένες από τις πιο ιστορικές αρένες της Ευρώπης!

Στην πρόσφατη post-game συνέντευξή του, μετά το παιχνίδι των Σπερς απέναντι στους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, κλήθηκε να μιλήσει για τα γήπεδα της «Γηραιάς Ηπείρου».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ποια έδρα είναι η πιο εντυπωσιακή και θορυβώδης, ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά ξεχώρισε το γήπεδο του Παναθηναϊκού! Είπε πως το (τότε) ΟΑΚΑ προσφέρει τις πιο «εκκωφαντικές»... παραστάσεις και ότι το κοινό των «πρασίνων» είναι μακράν το πιο... εχθρικό, από όλα όσα έχει συναντήσει.

«Η έδρα που ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου, είναι του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κι άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή», ξεκαθάρισε ο mega-star του Σαν Αντόνιο!

