Ο Πακετά απέρριψε τρεις ομάδες της Premier League και θέλει μόνο επιστροφή στη... Βραζιλία!

Έχει πει στη Γουέστ Χαμ, πως θέλει να αποχωρήσει, αλλά για να πάει μόνο στη Βραζιλία και να επιστρέψει στη Φλαμένγκο!

Η Premier League τον θέλει, τρεις ομάδες επιθυμούν να τον κάνουν δικό τους και να «μετακομίσει» από τη Γουέστ Χαμ!

Ο Λούκας Πακετά, όλα δείχνουν ότι αργά ή γρήγορα θα πει «αντίο» από τους Λονδρέζους, καθώς τους έχει δηλώσει πως θέλει να αλλάξει... παραστάσεις!

Ωστόσο, φαίνεται πως αυτό αφορά μονάχα μία «μετακίνηση». Φυσικά, μιλάμε για την επιστροφή στη Βραζιλία και τη Φλαμένγκο!

Μάλιστα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φαίνεται να έχει πει το «ναι» στους προσωπικούς του όρους και το μόνο που απομένει είναι να έρθει και η τελική έγκριση της Γουέστ Χαμ.

Κι όλα αυτά, ενώ το στρατόπεδο του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή έχει απορρίψει τρεις ομάδες των «μεγάλων σαλονιών» της Αγγλίας!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «TEAMtalk» η Τσέλσι, η Άστον Βίλα και η Τότεναμ είχαν ρωτήσει για την περίπτωσή του, αλλά με καμία εξ αυτών δεν μπήκε στη διαδικασία να συζητήσει, αφού στο μυαλό του υπάρχει μόνο η Φλαμένγκο!

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «TEAMTalk»:

«Το στρατόπεδο του Λούκας Πακέτα έχει απορρίψει το ενδιαφέρον των Τσέλσι, Τότεναμ και Άστον Βίλα τις τελευταίες εβδομάδες, όπως αποκαλύπτει το TEAMtalk, καθώς ο ίδιος επιμένει ότι η μόνη ομάδα για την οποία θα φύγει από τη Γουέστ Χαμ είναι η Φλαμένγκο, αν και οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα μπορούσε να καθυστερήσει κατά μερικούς μήνες».

