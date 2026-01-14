«Κλείνει ο Μασέκο – Στο τραπέζι και 4η μεταγραφή»

Στον ΣΠΟΡ FM μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης, αναφερόμενος στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας, τα μεταγραφικά δεδομένα και τους στόχους ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Αναλυτικά:

Για την εμφάνιση με την Ομόνοια: «Η ομάδα μας πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στην ομολογουμένως καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Κρατάμε την εικόνα και μας γεμίζει αισιοδοξία ότι τα καλά αποτελέσματα θα έρθουν και σε ντέρμπι. Χρειαζόμαστε σταθερότητα, να έχουμε ίδια απόδοση και ενέργεια. Έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε και επίπεδο και να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα στα επόμενα παιχνίδια. Έχουμε 9-10 νέους ποδοσφαιριστές κάθε χρόνο, έτσι χρειαζόμαστε αυτή την σταθερότητα για να πάμε πιο μπροστά. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για νέα ομάδα, να κρατήσουμε τον κορμό και να γίνουν προσθήκες για να χτιστεί μια ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε βρει έναν άνθρωπο, τον κ. Μάρτινς που γνωρίζει την ομάδα και τι χρειάζεται. Δεν μπορούν να αλλάξουν όλα τον Ιανουάριο, είναι δύσκολο να καλυφτούν τα κενά. Τόνισε επίσης ο προπονητής ότι ήρθε μεσούσης της χρονιάς και η διαφορά της ΑΕΛ είναι σαφώς προς το καλύτερο».

Για την εξάδα: «Υπάρχουν ακόμη εννέα παιχνίδια. Αφού μαθηματικά είναι εφικτός ο στόχος εμείς θα τον κυνηγάμε θα πρέπει να ψάχνουμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Έχουμε τις ελπίδες μας, είναι 27 βαθμοί και αν έχουν απώλειες οι πιο πάνω να τις εκμεταλλευτούμε. Υπάρχει πίεση προς εμάς, αλλά θα πρέπει εμείς να παίρνουμε νίκες και να δούμε».

Για την αναμέτρηση με τον Ακρίτα: «Είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος. Κάνει καλές εμφανίσεις. Με τον Μάριο Νικολάου που γνωρίζουμε καλά. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ. Αγωνιστικά θα λείψουν οι Σινγκ και Στεφάνοβιτς λόγω τιμωρίας, όπως και ο Φραντζής που θα λείψει για τουλάχιστον άλλες τρεις εβδομάδες».

Για τα εισιτήρια: «Θεωρώ ότι θα έχουμε πέραν των 1000 οπαδών μας στο Παφιακό. Να μας σπρώξει ο κόσμος στο να πάρουμε τους βαθμούς».

Για τον Μασέκο: «Είμαστε στο τελικό στάδιο της διαδικασίας για δανεισμό του ποδοσφαιριστή. Μένει η άφιξη του στην Κύπρο και οι ιατρικές εξετάσεις, προφορικά υπάρχει συμφωνία για δανεισμό».

Αν θα γίνει 4η κίνηση: «Εξαρτάται από τον κ. Μαρτίνς τι θα ζητήσει και σε ποια θέση. Ο κ Νταμάχου είναι έτοιμος να εκπληρώσει τις επιθυμίες του. Ο Μασέκο θεωρείται ταλέντο, ξεχωρίζει στην χώρα του. Ο Ιανουάριος είναι ένας δύσκολος μήνας και ο Μασέκο έρχεται για τον κατάλογο Β’ είναι εύκολο να γίνει η προσθήκη χωρίς να αποχωρήσει ποδοσφαιριστής. Έχει αποχωρήσει ο Τομάλα, Φεριέρ και Ουεντραόγκο είναι εκτός πλάνων αλλά. Όσον αφορά τον Γουήλερ είχαμε δεχτεί πρόταση από τη Νίκη Βόλου, εμείς δεχτήκαμε έτσι άρχισαν οι συζητήσεις με ποδοσφαιριστές δεν τα βρήκανε και έτσι μένει στην ομάδα. Για Μπογκντάν που είδα κάποια δημοσιεύματα χθες δεν υπάρχει κάτι επίσημο».

Για τον Σάβο: «Το γεγονός ότι δεν υφίσταται συμφωνία δανεισμού στον δανεισμό του δεν συνεπάγεται ότι θα αποχωρήσουν με το τέλος της σεζόν. Όπως και ο Μασέκο. Εξαρτάται και από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Να μην ανησυχεί ο κόσμος αν δεν υπάρχει όψιον αγοράς. Αυτά θα αξιολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων».

Για τον Τρισκόφσκι: «Είναι αθλητικός διευθυντής δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές. Κάνει καθαρά το management του ποδοσφαιρικού τμήματος».