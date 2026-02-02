Συμφώνησε για μεταγραφή του Νάλι η ΑΕΚ

Παρελθόν από την ΑΕΚ αποτελεί ο Τζέρεμι Νάλι αφού οι κιτρονοπράσινοι συμφώνησαν για παραχώρηση του παίκτη στην Καραμπάχ. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας της Λάρνακας:

«Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την Qarabag FK για την μεταγγραφή του Jeremie Gnali. Ο Jeremie ήρθε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024 και συμπλήρωσε 60 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του».