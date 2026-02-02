Ιδού το διάστημα απουσίας του Μαγιαμπέλα

Ανακούφιση με Μιχλάλι Μαγιαμπέλα στην Ομόνοια, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Τα νεότερα που προέκυψαν μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Νοτιοαφρικανός εξτρέμ ήταν καθησυχαστικά καθώς σύμφωνα με τη διάγνωση υπέστη βαρύ διάστρεμμα το οποίο θα τον αφήσει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Θυμίζουμε πως υπήρχαν φόβοι για αρκετά μεγαλύτερο χρόνο απουσίας, μετά τον τραυματισμό του στο φινάλε του αγώνα με την ΕΝΥ Ύψωνα (όπου έκανε το ντεμπούτο του μπαίνοντας ως αλλαγή).