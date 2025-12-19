Cyprus League By Stoiximan: 15η αγωνιστική και αντίο 2025!

Τελευταία στροφή πριν το νέο έτος. Η τελευταία αγωνιστική του 2025 θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες και περιλαμβάνει φοβερά σπουδαία παιχνίδια.

Δείτε το πρόγραμμα και την βαθμολογία:

Σάββατο 20/12

ΕΝΠ - Ακρίτας 17:00

Άρης - Ομόνοια Αραδίππου 17:00

Ανόρθωση - Ολυμπιακός 19:00

Κυριακή 21/12

Πάφος - ΑΠΟΕΛ 19:00

ENY - Απόλλωνας 19:00

Δευτέρα 22/12

ΑΕΛ - ΑΕΚ 19:00

Ομόνοια - Εθνικός 19:00