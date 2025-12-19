Cyprus League By Stoiximan: 15η αγωνιστική και αντίο 2025!
Ανοίγει αύριο Σάββατο 19/12 η αυλαία της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος
Τελευταία στροφή πριν το νέο έτος. Η τελευταία αγωνιστική του 2025 θα διεξαχθεί σε τρεις ημέρες και περιλαμβάνει φοβερά σπουδαία παιχνίδια.
Δείτε το πρόγραμμα και την βαθμολογία:
Σάββατο 20/12
ΕΝΠ - Ακρίτας 17:00
Άρης - Ομόνοια Αραδίππου 17:00
Ανόρθωση - Ολυμπιακός 19:00
Κυριακή 21/12
Πάφος - ΑΠΟΕΛ 19:00
ENY - Απόλλωνας 19:00
Δευτέρα 22/12
ΑΕΛ - ΑΕΚ 19:00
Ομόνοια - Εθνικός 19:00