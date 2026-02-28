Καμορανέζι: «Ευχαριστημένος από την απόδοση, να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό»

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη μας, για την ομάδα και για την προσέγγιση. Μιλήσαμε και πριν το παιχνίδι ότι τέτοιου είδους ματς δεν είναι εύκολα. Είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση των παικτών και την ένταση που είχαν. Είναι πολύ σημαντικό που δεν δεχτήκαμε γκολ για δεύτερο σερί παιχνίδι. Είμαι επίσης πολύ ευχαριστημένος με τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο, Κίκο και Αλέσιο έδωσαν καλύτερο ρυθμό γιατί είχαμε παίκτες κουρασμένος. Πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό».