ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μάχη της εξάδας που έλαβε τέλος και τα νέα δεδομένα στο κάτω διάζωμα

Δημοσιευτηκε:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μάχη της εξάδας που έλαβε τέλος και τα νέα δεδομένα στο κάτω διάζωμα

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό με το πέρας τριών παιχνιδιών της 24ης αγωνιστικής για τη Cyprus League by Stoiximan.

Γνωρίζουμε πλέον τις ομάδες που θα αποτελέσουν την πρώτη εξάδα, με τον ΑΠΟΕΛ να κερδίζει την ΑΕΛ στη Λεμεσό. Ένα διπλό όμως που του άνοιξε την όρεξη και για πιο ψηλά αφού μείωσε τις αποστάσεις από τις ευρωπαϊκές θέσεις. Όσο για τη Λεμεσιανή ομάδα, χάθηκε ένας σημαντικός στόχος και πλέον επικεντρώνεται στο κύπελλο.

Από εκεί και πέρα, υπήρξαν νέα δεδομένα στο κάτω διάζωμα μετά τις νίκες Ανόρθωσης και Ομόνοιας Αραδίππου. Η «Κυρία» έκανε το αναμενόμενο απέναντι στην Ένωση και είναι στο +5 από την 12η θέση και τον Εθνικό Άχνας. Περισσότερο όμως κερδισμένα ήταν τα «περιστέρια» μετά το διπλό στο Δασάκι και μεγάλωσε τη διαφορά στο +8.

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Εθνικός Άχνας – Ομόνοια Αρ. 0-1

(54΄ Λομόνακο)

ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ 2-3

(58΄ Νατέλ, 90΄ πέν. Κονσεϊσάο / 41΄ Μαντσίνι, 59΄ Αμπάγκνα, 81΄ Ντράζιτς)

Ανόρθωση – Ένωση 3-0

(39΄ πέν Σένσι, 65΄ πέν. Λόπες, 90+4΄ Βούκιτς)

Κυριακή 1η Μαρτίου

16:00 Ακρίτας – Ε.Ν. Ύψωνα

17:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:00 Άρης – Πάφος FC

Δευτέρα 2 Μαρτίου

19:00 Ομόνοια - Απόλλων

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 6 Μαρτίου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ακρίτας

Σάββατο, 7 Μαρτίου

17:00 Ολυμπιακός – Εθνικός Άχνας

18:00 Ομόνοια Αρ. – Ομόνοια

18:00 Πάφος FC – Ε.Ν. Ύψωνα

Κυριακή, 8 Μαρτίου

16:00 Ένωση – Άρης

17:00 ΑΠΟΕΛ – Ανόρθωση

19:00 Απόλλων – ΑΕΛ

