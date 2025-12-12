ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Conference League: Πού βρίσκονται ΑΕΚ και Ομόνοια και το πρόγραμμα για το φινάλε
Τα βαθμολογικά δεδομένα για τις δυο κυπριακές ομάδες στην προσπάθειά τους για συνέχιση της ευρωπαϊκής τους πορείας
Σε θέσεις πρόκρισης και μετά το τέλος της League Phase του Conference League βρίσκονται πλέον και οι δυο κυπριακές ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.
Τόσο η ΑΕΚ, όσο και η Ομόνοια πολύ δύσκολα θα μείνουν εκτός της συνέχειας όπως έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας.
Οι κιτρινοπράσινοι ήταν μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Χάκεν εντός της πρώτης οκτάδας και μάλιστα στα ψηλότερα δώματα, όμως η ισοφάριση από τους Σουηδούς στο 90+5’ σε 1-1, την έριξε στη 10η θέση με εννέα βαθμούς.
Από την άλλη, οι πράσινοι με το διπλό επί της Ραπίντ με 1-0 ανέβηκαν στη 15η θέση με οκτώ βαθμούς.
Στην τελευταία αγωνιστική, στις 18 Δεκεμβρίου, οι δυο ομάδες αγωνίζονται εντός έδρας. Η Ομόνοια θα φιλοξενήσει τη Ρακόφ και η ΑΕΚ τη Σκεντίγια. Αμφότερα τα ματς θα αρχίσουν στις 22:00. Σημειώνεται ότι η Ρακόφ είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Σκεντίγια είναι 21η.
