ΑΠΟΕΛ από αέρος!

Τα τρία από τα τέσσερα γκολ της ανατροπής του ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας ήρθαν από τον αέρα κι έπειτα από εκτελέσεις στημένων φάσεων. Οι γαλαζοκίτρινοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας στο πρώτο μέρος, παρ' όλα αυτά έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο και κατάφεραν με άνεση να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα φτάνοντας σε μία ευρεία νίκη. Το αξιοσημείωτο της ανατροπής του ΑΠΟΕΛ έχει να κάνει με τον τρόπο που ήρθαν αυτά τα γκολ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έδειξε να είναι πολύ επικίνδυνη από τις στημένες μπάλες. Το 1-1 του Λαΐφη στο 53΄ ήρθε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Το 2-1 του Πιέρου, στο 65΄, επίσης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, ενώ το 3-1 σημειώθηκε από το σημείο του πέναλτι στο 74΄ξανά από τον διεθνή επιθετικό. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κόρμπου στο 90+2΄ ξανά από αέρος, αφού ο Ρουμάνος πήδηξε πολύ ψηλά για να πάρει την κεφαλιά νικώντας τον Τούμπα.

Μία ανατροπή που τόνωσε περισσότερο την αυτοπεποίθηση ενόψει της πολύ δύσκολης δοκιμασίας που έρχεται κόντρα στην Ομόνοια (09/11). Και με νίκη ίσως βρεθεί στην κορυφή...