ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ από αέρος!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

ΑΠΟΕΛ από αέρος!

Η ομάδα του Γκαρσία δείχνει να είναι πολύ δυνατή στις στημένες φάσεις

Τα τρία από τα τέσσερα γκολ της ανατροπής του ΑΠΟΕΛ στο παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας ήρθαν από τον αέρα κι έπειτα από εκτελέσεις στημένων φάσεων. Οι γαλαζοκίτρινοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας στο πρώτο μέρος, παρ' όλα αυτά έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο και κατάφεραν με άνεση να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα φτάνοντας σε μία ευρεία νίκη. Το αξιοσημείωτο της ανατροπής του ΑΠΟΕΛ έχει να κάνει με τον τρόπο που ήρθαν αυτά τα γκολ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έδειξε να είναι πολύ επικίνδυνη από τις στημένες μπάλες. Το 1-1 του Λαΐφη στο 53΄ ήρθε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ. Το 2-1 του Πιέρου, στο 65΄, επίσης με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, ενώ το 3-1 σημειώθηκε από το σημείο του πέναλτι στο 74΄ξανά από τον διεθνή επιθετικό. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κόρμπου στο 90+2΄ ξανά από αέρος, αφού ο Ρουμάνος πήδηξε πολύ ψηλά για να πάρει την κεφαλιά νικώντας τον Τούμπα. 

Μία ανατροπή που τόνωσε περισσότερο την αυτοπεποίθηση ενόψει της πολύ δύσκολης δοκιμασίας που έρχεται κόντρα στην Ομόνοια (09/11). Και με νίκη ίσως βρεθεί στην κορυφή...

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νεκτάριος Τριάντης: Αυτός είναι ο 22χρονος χαφ που κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Βαθμολογία Super League: Οξυγόνο για Αστέρα, στην ζώνη υποβιβασμού ο ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Τριάρα ο Κόλμαν στο ντεμπούτο του Κόντη!

Ελλάδα

|

Category image

ΑΠΟΕΛ από αέρος!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ρονάλντο: «Ο Μέσι δεν είναι καλύτερος από μένα, δεν θέλω να είμαι ταπεινός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: 19 λεπτά από το «πράσινο» Παραλίμνι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το παιδί από το Μάντσεστερ γίνεται ρέκορντμαν στα 200 παιχνίδια του στη Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βόλος: «Ντροπή σου Σούντγκρεν, κάναμε μήνυση - Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»

Ελλάδα

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Πλήγμα ενόψει Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι παίκτες ψήφισαν την κορυφαία 11άδα της χρονιάς για τη FIFPRO!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ πιο άστοχη ομάδα σε όλο το πρωτάθλημα, θέλει 14 τελικές για ένα γκολ!

Ελλάδα

|

Category image

Κύπελλο Coca-Cola: Οι διαιτητές των αγώνων της Τετάρτης (05/11)

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Με το πάσο της αλλά με... πληγές

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στον εισαγγελέα τα όσα είπε ο Σούντγκρεν για χειραγώγηση των περσινών play-out!

Ελλάδα

|

Category image

Είναι οικογένεια, πρέπει να παραμείνει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη