Με το πάσο της αλλά με... πληγές

Ικανοποίηση για την 3η σερί νίκη, που μετριάστηκε όμως λόγω δύο τραυματισμών

Δεν χρειάστηκε να φορτσάρει η Ομόνοια για να πανηγυρίσει την 7ή της νίκη, που ήταν και η τρίτη σερί, και να αναρριχηθεί εκ νέου στην κορυφή. Είχε φέρει την αναμέτρηση με την Ένωση στο «Τάσος Μάρκου» στα μέτρα της από την αρχή, αφού μπήκε με σοβαρότητα και έδειξε πως δεν είχε διάθεση για... μπελάδες. Η αλήθεια είναι πως ήταν πιο κάτω οι ταχύτητές της, σε σχέση με παιχνίδια που προηγήθηκαν, όμως αυτό είχε εξήγηση. Από τη μία ήταν το σκορ καθώς στο ημίωρο ήταν μπροστά στο σκορ με 0-2 και δεν είχε απειληθεί ενώ από την άλλη, προηγήθηκε ένα παιχνίδι υψηλών εντάσεων με την Πάφο και θα ακολουθήσει ένα ακόμη, κόντρα στη Λωζάνη, την προσεχή Πέμπτη. Άρα, αφού το ευνοούσαν οι συνθήκες στο Παραλίμνι, φρόντισε να τις εκμεταλλευτεί και πήρε ένα τρίποντο με σχετική ευκολία.

Η ουσία είχε σημασία για το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ, που ωστόσο άφησε και κάποιες πληγές ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων. Ο Φαμπιάνο και Αγκουζούλ αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο με τραυματισμούς. Αν και δεν δείχνουν να είναι σοβαροί, εντούτοις περισσότερα θα γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να σημειωθεί πως στο ιατρικό δελτίο είναι γραμμένοι οι Κουλιμπαλί και Άιτινγκ, μειώνοντας έτσι τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Πιθανότατα να προφυλαχθούν στο προσεχές παιχνίδι με τη Λωζάνη στην Ελβετία για την 3η αγωνιστική της League phase του Conference League, την Πέμπτη. Άλλωστε ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ την προσεχή Κυριακή, όπου η παρουσία τους σε αυτό το ματς είναι πιο επιτακτική. Να σημειωθεί πως δεν υπολογίζονται στο ευρωπαϊκό παιχνίδι οι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι που είναι εκτός λίστας.

4ο ο Μαέ, 4η ο Σεμέδο

Ο Ράιαν Μαέ βρήκε δίχτυα στο Παραλίμνι και με αυτό το γκολ έφτασε στα τέσσερα στον φετινό μαραθώνιο. Ο Μαροκινός φορ με μία ωραία κίνηση έδειξε την ποιότητά του, όπως και ο Στέφαν Γιόβετιτς στο δικό του γκολ, το οποίο ήταν το παρθενικό του στο πρωτάθλημα. Άλλωστε είχε λείψει περισσότερο από έναν μήνα. Έμεινε… άσφαιρος ο Σεμέδο που έως τώρα μετρά εφτά γκολ, ο οποίος ωστόσο «σέρβιρε» ακόμη ένα τη φετινή σεζόν και έφτασε τις τέσσερις ασίστ.

