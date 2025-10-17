LIVE: Πάφος FC - Eθνικός 2-0

Mε τον αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης», ανάμεσα στην Πάφο FC και τον Εθνικό, επιστρέφει στη δράση η Cyprus League by Stoiximan.

Η παφιακή ομάδα, πριν από το ταξίδι στο Καζακστάν για τον αγώνα της League Phase του Champions League, θα διεκδικήσει την έκτη νίκη της στo πρωτάθλημα ώστε να παραμείνει την παραμονή της στην κορυφή, όπου ισοβαθμεί με 15 βαθμούς με τον ΑΠΟΕΛ.

Από την άλλη ο Εθνικός θέλει να συνεχίσει την καλή του πορεία, όντας στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

48' - ΓΚΟΛ. Ο Ντιμάτα έδωσε έτοιμο γκολ στον Κίνα ο οποίος από κοντά κάνει το 2-0

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

36' - Μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, όταν μετά από μπαλιά του Όρσιτς ο Μίμοβιτς βρέθηκε μπροστά σε κενό τέρμα, όμως η μπάλα έσκασε μπροστά του και δεν έκανε ιδανικό τελείωμα

31' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Κανέ στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, όμως μετά από υπόδειξη του VAR και έλεγχο από τον διαιτητή το τέρμα ακυρώθηκε, αφού ο σκόρερ έκανε φάουλ πάνω στον Λουκασεν

29' - O Aντερέγκεν βρέθηκε απέναντι στον Μιχαήλ, που πρόλαβε να κλείσει το οπτικό πεδίο του παίκτη του Εθνικού κι έσωσε την εστία του

28'- O Όρσιτς έπιασε απευθείας το σουτ μετά από μπαλιά του Πέπε, όμως δεν βρήκε όπως θα ήθελε τη μπάλα

17' - ΓΚΟΛ. Με εκτέλεση κόρνερ του Όρσιτς, ο Λουίζ με κεφαλιά νίκησε τον Τούμπα βάζοντας μπροστά την ομάδα του

8' - ΔΟΚΑΡΙ. Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο FC, o Όρσιτς από πολύ κοντά σημαδεύει το δοκάρι

3' - Αποκρούει ο Τούμπας την κεφαλιά του Λουίζ μετά από κόρνερ του Όρσιτς

ΣΚΟΡΕΡ: 17' Λουίζ, 48' Κίνα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 8' Οφόρι

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Πηλέας, Λουίζ, Κίνα, Μίμοβιτς, Λουκάσεν, Σούνιτς, Πέπε, Όρσιτς, Ζάζα, Ντιματά.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Τούμπας, Ψάλτης, Αγγελόπουλος, Λομοτέι, Οφόρι, Μάια, Κανέ, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Πεχλιβάνης, Αντερέγκεν.

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Χριστού Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης