Με δύο αναβολές η πρεμιέρα, Παρασκευή η πρώτη σέντρα στο «Αλφαμέγα»

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025 – 2026, καθορίστηκε ως ακολούθως:

Παρασκευή 22.08.2025

20:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Σάββατο 23.08.2025

20:00 Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου

20:00 Άρης - Απόλλων

Κυριακή 24.08.2025

19:00 Εθνικός Άχνας - Ακρίτας Χλώρακας

20:00 Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ - ΑΠΟΕΛ

Σύμφωνα με την Προκήρυξη και μετά από σχετικά αιτήματα, οι αγώνες Πάφος FC – ΕΝ Παραλιμνίου και Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας αναβλήθηκαν λόγω υποχρεώσεων της Πάφος FC, της ΑΕΚ και της Ομόνοιας στα Play-offs των διοργανώσεων της UEFA.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των πιο πάνω αγώνων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.