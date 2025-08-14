Με δύο αναβολές η πρεμιέρα, Παρασκευή η πρώτη σέντρα στο «Αλφαμέγα»
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει ότι το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025 – 2026, καθορίστηκε ως ακολούθως:
Παρασκευή 22.08.2025
20:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Σάββατο 23.08.2025
20:00 Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου
20:00 Άρης - Απόλλων
Κυριακή 24.08.2025
19:00 Εθνικός Άχνας - Ακρίτας Χλώρακας
20:00 Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ - ΑΠΟΕΛ
Σύμφωνα με την Προκήρυξη και μετά από σχετικά αιτήματα, οι αγώνες Πάφος FC – ΕΝ Παραλιμνίου και Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας αναβλήθηκαν λόγω υποχρεώσεων της Πάφος FC, της ΑΕΚ και της Ομόνοιας στα Play-offs των διοργανώσεων της UEFA.
Η ημερομηνία διεξαγωγής των πιο πάνω αγώνων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.