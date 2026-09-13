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Ο Νεϊμάρ... ανακοίνωσε Κουτίνιο στη Σάντος

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Νεϊμάρ ουσιαστικά αποκάλυψε τη μεταγραφή του Φιλίπε Κουτίνιο στη Σάντος, καλωσορίζοντας δημόσια τον 34χρονο μέσο στη νέα του ομάδα, πριν από την επίσημη ανακοίνωση του βραζιλιάνικου συλλόγου.

Ο Νεϊμάρ προχώρησε ουσιαστικά στην ανακοίνωση της μεταγραφής του Φιλίπε Κουτίνιο στη Σάντος, πριν από την επίσημη τοποθέτηση του βραζιλιάνικου συλλόγου.

Ο αρχηγός της Σάντος καλωσόρισε δημόσια τον 34χρονο μέσο, δημοσιεύοντας στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο στο οποίο ο Κουτίνιο εμφανίζεται μαζί με τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Η ομάδα μας και οι οπαδοί μας θα σε υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νεϊμάρ, καλωσορίζοντας τον συμπατριώτη του στη Σάντος, όπου αγωνίζεται πλέον και ο Ροντινέι.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Βραζιλιάνος σταρ επιβεβαίωσε ουσιαστικά την επικείμενη συνεργασία των δύο ποδοσφαιριστών, την ώρα που η Σάντος δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη ανακοίνωση.

Ο Κουτίνιο είναι ελεύθερος από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με τη Βάσκο ντα Γκάμα. Πλέον, όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Σάντος.

sport-fm.gr

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