ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χάαλαντ «υπέγραψε» το διπλό της Σίτι των δέκα παικτών στο ντέρμπι του Μάντσεστερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Τεράστια νίκη για τους «Πολίτες» που συνχίζουν αλάνθαστοι μαζί με την Άρσεναλ.

Η αποβολή του Φιλ Φόντεν στο 23' (χτύπησε εκτός φάσης τον Φερνάντες) δεν εμπόδισε τη Σίτι να φύγει νικήτρια από το «Ολντ Τράφορντ» με 1-0 απέναντι στη Γιουνάιτεντ, στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ και της 4ης αγωνιστικής της Premier League.

Μία φορά σε όλο το ματς χρειάστηκε να βρεθεί σε θέση βολής ο Έρλινγκ Χάαλαντ για να σκοράρει στο 60ό λεπτό και να χαρίσει στους «Πολίτες» ένα τεράστιο «διπλό», που αφενός μεν έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Μαρέσκα να κάνει το 4Χ4 και να παραμείνει στην κορυφή με «συγκάτοικο» την Άρσεναλ, αφετέρου υποχρέωσε τους «κόκκινους διαβόλους» στη δεύτερη ήττα τους κι από πολύ νωρίς κινδυνεύουν να μείνουν εκτός διεκδίκησης του τίτλου για μία ακόμη σεζόν. Δύο δοκάρια είχαν οι γηπεδούχοι κι ένα η Σίτι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2

(38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ)

Τσέλσι-Χαλ 2-2

(7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί)

Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3

(14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0

Τότεναμ-Έβερτον 0-0

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2

(58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν. Σάκα)

Κόβεντρι-Μπράιτον 0-5

(36' Κωστούλας, 51' Γιαλκουγιέ, 69' πέν. Γκρος, 83' Νταν, 90'+4' Αγιάρι)

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

(60΄ Χάαλαντ)

Δευτέρα 14/09

Λιντς-Νιούκαστλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Άρσεναλ 12

Μάντσεστερ Σίτι 12

Χαλ 8

Μπράιτον 7

Τσέλσι 7

Μπρέντφορντ 6

Λίβερπουλ 6

Έβερτον 6

Ίπσουιτς 6

Νιούκαστλ 5 -3αγ.

Λιντς 5 -3αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μάντσεστερ Γ. 4

Σάντερλαντ 4

Μπόρνμουθ 3

Κρίσταλ Πάλας 3

Τότεναμ 2

Φούλαμ 1

Άστον Βίλα 1

Κόβεντρι 0

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για μεταγραφές, υπάρχουν!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Η απάντηση της ΚΟΠ και οι εκκρεμότητες για τη νέα εποχή

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με υπερηφάνεια επιστρέφε η κυπριακή αποστολή από τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Κολύμβησης Special Olympics

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γιαμάλ: «Ο Εμπαπέ κι εγώ είμαστε οι καλύτεροι αλλά εγώ αξίζω τη Χρυσή Μπάλα»

La Liga

|

Category image

«Δεν επενέβη το VAR στην ανατροπή του Μιραμόν - Δεν είναι η πρώτη φορά...»

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάδισμα πρόκρισης για Ομόνοια 29Μ, αποκλεισμός για Παρνασσό στο EHF European Cup

Χαντμπολ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το ΕΝΥ – Άρης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με φόρα από την Ιταλία, η Κύπρος απέναντι στην Ουκρανία

Τένις

|

Category image

Λήξη... συναγερμού με Μαρκίνιος

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φουλάρει για άμεση ενίσχυση στην επίθεση o Oλυμπιακός

Super League

|

Category image

Μπαίνει στις προπονήσεις ο Μπανζά και «τρέχει» για ακόμη μία μεταγραφή

Super League

|

Category image

Ιστορικός Ομπαμεγιάνγκ: Ισοφάρισε ρεκόρ 17 ετών του Ζλάταν στη La Liga

La Liga

|

Category image

Σε ρυθμούς Θέλτα για το μέγάλο βήμα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακούφιση, όμως ηχεί το καμπανάκι

ΑΕΛ

|

Category image

Ιστορικό πισωγύρισμα 37 ετών για τον Ολυμπιακό

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη