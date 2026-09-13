Ο Χάαλαντ «υπέγραψε» το διπλό της Σίτι των δέκα παικτών στο ντέρμπι του Μάντσεστερ

Η αποβολή του Φιλ Φόντεν στο 23' (χτύπησε εκτός φάσης τον Φερνάντες) δεν εμπόδισε τη Σίτι να φύγει νικήτρια από το «Ολντ Τράφορντ» με 1-0 απέναντι στη Γιουνάιτεντ, στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ και της 4ης αγωνιστικής της Premier League.

Μία φορά σε όλο το ματς χρειάστηκε να βρεθεί σε θέση βολής ο Έρλινγκ Χάαλαντ για να σκοράρει στο 60ό λεπτό και να χαρίσει στους «Πολίτες» ένα τεράστιο «διπλό», που αφενός μεν έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του Μαρέσκα να κάνει το 4Χ4 και να παραμείνει στην κορυφή με «συγκάτοικο» την Άρσεναλ, αφετέρου υποχρέωσε τους «κόκκινους διαβόλους» στη δεύτερη ήττα τους κι από πολύ νωρίς κινδυνεύουν να μείνουν εκτός διεκδίκησης του τίτλου για μία ακόμη σεζόν. Δύο δοκάρια είχαν οι γηπεδούχοι κι ένα η Σίτι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2

(38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ)

Τσέλσι-Χαλ 2-2

(7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί)

Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3

(14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ)

Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0

Τότεναμ-Έβερτον 0-0

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2

(58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν. Σάκα)

Κόβεντρι-Μπράιτον 0-5

(36' Κωστούλας, 51' Γιαλκουγιέ, 69' πέν. Γκρος, 83' Νταν, 90'+4' Αγιάρι)

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

(60΄ Χάαλαντ)

Δευτέρα 14/09

Λιντς-Νιούκαστλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Άρσεναλ 12

Μάντσεστερ Σίτι 12

Χαλ 8

Μπράιτον 7

Τσέλσι 7

Μπρέντφορντ 6

Λίβερπουλ 6

Έβερτον 6

Ίπσουιτς 6

Νιούκαστλ 5 -3αγ.

Λιντς 5 -3αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μάντσεστερ Γ. 4

Σάντερλαντ 4

Μπόρνμουθ 3

Κρίσταλ Πάλας 3

Τότεναμ 2

Φούλαμ 1

Άστον Βίλα 1

Κόβεντρι 0