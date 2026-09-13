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Ο Κέιν το πήρε πάνω στη ζόρικη νίκη της Μπάγερν

ΓΗΠΕΔΟ

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Κράτησαν επαφή με την κορυφή οι Βαυαροί.

Όταν η Μπάγερν αντιμετωπίζει δυσκολίες υπάρχει ο άνθρωπος που θα δώσει τη λύση. Έτσι και σήμερα στο Waldstadion Kaiserlinde του Έλφερσμπεργκ ήταν ο Χάρι Κέιν εκείνος που έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» στο 72' και οι Βαυαροί έφυγαν με το «διπλό» με 2-1, απέναντι στη μέχρι τη σημερινή συνάντηση «απόλυτη» ομώνυμη ομάδα.

Ο Καρλ είχε ανοίξει το σκορ για την πρωταθλήτρια, μετά από ασίστ του Κέιν, για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι στο 61' με τον Κρατενμάχερ. Στο 72' ο Κέιν βρήκε τον τρόπο με σουτ να σκοράρει και να χαρίσει το δεύτερο «τρίποντο» στην Μπάγερν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:

Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3

(90'+6' Σκάρκε - 25' Γκόσενς, 46' Αουτσίτσε, 90'+13' Βέμπερ)

Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν 3-0

(5' Σίλβα, 80', 88' Ενμετσά)

Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη 2-1

(13', 67' Χλόζεκ - 48' Μίτελσταντ)

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0

(23', 79' Ένγκελχαρντ, 29', 77' Ματάνοβιτς, 86' Έγκεσταϊν)

Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2

(50', 55' Γκρέγκοριτς - 18' Κοφανέ, 89' Σικ)

Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3

(89' Τίετζ - 9', 60' Ουζούν, 45'+1' Μπουρκάρντ)

Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 1-1

(11' Μάινα - 69' Φούλκρουγκ)

Λειψία-Αμβούργο 5-0

(17' Γκομίς, 28' Νούσα, 72' Όρμπαν, 74' Ενκουνκού, 79' Ρ. Καρντόσο)

Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου 1-2

(61' Κρατενμάχερ - 26' Καρλ, 72' Κέιν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Φράιμπουργκ 9

Ντόρτμουντ 9

Άουγκσμπουργκ 7

Μπάγερν Μονάχου 7

Λειψία 6

Έλφερσμπεργκ 6

Λεβερκούζεν 4

Μάιντς 4

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4

Βέρντερ Βρέμης 4

Σάλκε 4

Κολωνία 4

Χοφενχάιμ 3

Στουτγκάρδη 3

Πάντερμπορν 1

Ουνιόν Βερολίνου 1

Γκλάντμπαχ 0

Αμβούργο 0

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