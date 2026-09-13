Ο Κέιν το πήρε πάνω στη ζόρικη νίκη της Μπάγερν
ΓΗΠΕΔΟ
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Κράτησαν επαφή με την κορυφή οι Βαυαροί.
Όταν η Μπάγερν αντιμετωπίζει δυσκολίες υπάρχει ο άνθρωπος που θα δώσει τη λύση. Έτσι και σήμερα στο Waldstadion Kaiserlinde του Έλφερσμπεργκ ήταν ο Χάρι Κέιν εκείνος που έλυσε τον «γόρδιο δεσμό» στο 72' και οι Βαυαροί έφυγαν με το «διπλό» με 2-1, απέναντι στη μέχρι τη σημερινή συνάντηση «απόλυτη» ομώνυμη ομάδα.
Ο Καρλ είχε ανοίξει το σκορ για την πρωταθλήτρια, μετά από ασίστ του Κέιν, για να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι στο 61' με τον Κρατενμάχερ. Στο 72' ο Κέιν βρήκε τον τρόπο με σουτ να σκοράρει και να χαρίσει το δεύτερο «τρίποντο» στην Μπάγερν.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3
(90'+6' Σκάρκε - 25' Γκόσενς, 46' Αουτσίτσε, 90'+13' Βέμπερ)
Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν 3-0
(5' Σίλβα, 80', 88' Ενμετσά)
Χοφενχάιμ-Στουτγκάρδη 2-1
(13', 67' Χλόζεκ - 48' Μίτελσταντ)
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0
(23', 79' Ένγκελχαρντ, 29', 77' Ματάνοβιτς, 86' Έγκεσταϊν)
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2
(50', 55' Γκρέγκοριτς - 18' Κοφανέ, 89' Σικ)
Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3
(89' Τίετζ - 9', 60' Ουζούν, 45'+1' Μπουρκάρντ)
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 1-1
(11' Μάινα - 69' Φούλκρουγκ)
Λειψία-Αμβούργο 5-0
(17' Γκομίς, 28' Νούσα, 72' Όρμπαν, 74' Ενκουνκού, 79' Ρ. Καρντόσο)
Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου 1-2
(61' Κρατενμάχερ - 26' Καρλ, 72' Κέιν)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Φράιμπουργκ 9
Ντόρτμουντ 9
Άουγκσμπουργκ 7
Μπάγερν Μονάχου 7
Λειψία 6
Έλφερσμπεργκ 6
Λεβερκούζεν 4
Μάιντς 4
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Σάλκε 4
Κολωνία 4
Χοφενχάιμ 3
Στουτγκάρδη 3
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Γκλάντμπαχ 0
Αμβούργο 0