Οι αριθμοί πίσω από την απίθανη εμφάνιση του Κωστούλα

Σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μπράιτον, ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε... ό,τι ήθελε την άμυνα της Κόβεντρι και έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο «διπλό» των «γλάρων» με το ευρύ 0-5.

Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη στο 36ο λεπτό, όταν απέφυγε δύο αντιπάλους και με εξαιρετικό διαγώνιο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Δεν έμεινε όμως εκεί. Στο 68' πρόλαβε τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή, «τσίμπησε» έξυπνα τη μπάλα και κέρδισε το πέναλτι από το οποίο ήρθε το 0-3 με εύστοχη εκτέλεση του Γκρος.

Μπορεί ο Κωστούλας να είχε μόλις 28 επαφές με την μπάλα στα 85 λεπτά που αγωνίστηκε (αντικαταστάθηκε από τον Ο' Ράιλι), όμως αυτό λέει ίσως ακόμη περισσότερα για την εμφάνισή του. Δεν χρειαζόταν να βρίσκεται συνεχώς «μέσα» στο παιχνίδι με επαφές με τη μπάλα για να γίνει επικίνδυνος, κάνοντας και εξαιρετικές κινήσεις στο χώρο. Το σημαντικότερο σε αυτό το επίπεδο είναι να καταφέρνεις να γίνεσαι επικίνδυνος και να σε «νιώθει» η αντίπαλη άμυνα. Και ο Κωστούλας, όποτε η μπάλα έφτανε κοντά του στο τελευταίο τρίτο, κάτι έκανε πολύ καλά!

Είχε τρεις τελικές, όλες μέσα από την περιοχή, οκτώ επαφές στο «κουτί» της Κόβεντρι και κέρδισε τρία φάουλ, το ένα εξ' αυτών ήταν το πέναλτι. Παράλληλα, πήρε τις πέντε από τις επτά μονομαχίες του στο έδαφος, στοιχείο που δείχνει πόσο δύσκολο ήταν για τους αμυντικούς να τον περιορίσουν όταν έπαιρνε την μπάλα με πρόσωπο ή έμπαινε ανάμεσά τους.

Είχε συνολικά 0,41xGoals, καταφέρνοντας να σκοράρει ένα γκολ παρότι δεν του... αναλογούσε, με την τελική του προσπάθεια να καταγράφει xGOT 0,53, κάτι που δείχνει ότι ήταν δύσκολο να βρει στόχο από αυτή τη «γωνία». Με απλά λόγια, ο Κωστούλας δεν χρειάστηκε πολλές ευκαιρίες για να κάνει τη... ζημιά, σκοράροντας μάλιστα με περίτεχνη ενέργεια, περνώντας δύο ποδοσφαιριστές σαν να μην... υπήρχαν.

Γκολ, κερδισμένο πέναλτι και συνεχής «πονοκέφαλος» για την άμυνα της Κόβεντρι. Μία εμφάνιση που δεν χρειάζεται καν να τη... φουσκώσεις με αριθμούς. Οι αριθμοί απλώς επιβεβαιώνουν αυτό που φάνηκε με γυμνό μάτι, με τον Κωστούλα να είναι αδιαμφισβήτητα ο MVP της Μπράιτον!

Στις πλατφόρμες αξιολόγησης μάλιστα βαθμολογείται με 7,5 και πάνω, κάτι που επιβεβαιώνει την εξαιρετική του εμφάνιση.

athletiko.gr