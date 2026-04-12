Απάντηση στην προκατάληψη

Με την καχυποψία και την προκατάληψη γύρω από την κυπριακή διαιτησία να έχουν χτυπήσει κόκκινο, η κάθοδος ξένων ρέφερι φαντάζει ως η μοναδική λύση στην παρούσα κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος. Η ΚΟΠ και ο αρχιδιαιτητής Αντόνιο Νταμάτο οφείλουν να εξαντλούν κάθε περιθώριο για την κάθοδο όσο το δυνατόν περισσότερων ξένων διαιτητών. Παρότι η πλήρης κάλυψη όλων των αγώνων με ξένους ρέφερι είναι ανέφικτη, η σωστή συνταγή παραμένει το «όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο». Το ζήτημα δεν επικεντρώνεται μόνο στα λάθη, αλλά κυρίως στην προκατάληψη, η οποία στην παρούσα φάση μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο με διαιτητές από το εξωτερικό.

Α.Σ.