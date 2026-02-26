«Φλερτάρει» με την έξοδο από την Τσέλσι ο Γκαρνάτσο

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο ίσως δει την πόρτα της… εξόδου στην Τσέλσι. Ο λόγος; Η απόδοσή του. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσφέρει όσα πίστευαν οι «μπλε», παρά τον «ντόρο» που έκανε η μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Αργεντίνος μπορεί να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι, αν δεν αντιστρέψει την εικόνα του μέσα στο γήπεδο. Φέτος έχει σκοράρει μόλις έξι φορές σε 29 αναμετρήσεις με την Τσέλσι.

Το πλάνο για το μέλλον του δεν είναι ακόμη σαφές, όμως αν δεν πείσει, ίσως αποχωρήσει. Το συμβόλαιό του βέβαια είναι... βραχνάς, καθώς λήγει το 2032!

