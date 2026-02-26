Λεβέντης: «Εδώ και αρκετές δεκαετίες έχουμε να κερδίσουμε δυο φορές τον ΑΠΟΕΛ»

Δηλώσεις παραχώρησε ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ για όλα τα θέματα που αφορούν την ομάδα και το επερχόμενο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ μεταξύ άλλων. Ποιο κάτω ακολουθούν οι δηλώσεις του.

Για το παιχνίδι με ΑΠΟΕΛ: «Εμείς κάναμε το καθήκον μας στο Παραλίμνι και κρατάμε τις ελπίδες για εξάδα. Πάμε σε ένα τελικό με τον ΑΠΟΕΛ, όπου μόνο με νίκη θα κρατήσουμε τις ελπίδες μας για εξάδα. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζει η ομάδα ντέρμπι εντός έδρας, κάτι που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό να καταφέρουμε. Αναμένεται ένα κατάμεστο στάδιο, όπου θα παίξουμε τα ρέστα μας για είσοδο στην πρώτη εξάδα.

Είναι γεγονός ότι είχαμε δυο ευκαιρίες για να μειώσουμε τη διαφορά, αλλά δεν τα καταφέραμε. Οι δυο ήττες ήρθαν μετά τις προκρίσεις στο κύπελλο και αυτό αποδεικνύει ότι δεν διαχειριστήκαμε σωστά την επιτυχία. Υπάρχει τώρα η τελευταία ευκαιρία, αφού η ομάδα μας αν δεν κερδίσει είναι πολύ δύσκολο να βρεθούμε στην εξάδα. Το πιστεύουμε γιατί τώρα είμαστε πιο σοφοί, με τις ομάδες της εξάδας βγάζουμε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Έρχεται με καλή ψυχολογία ο ΑΠΟΕΛ μετά τη νίκη κόντρα στην Ομόνοια. Θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι».

Για την προπώληση: «Έχουμε ξεπεράσει τα 1000 σε προπώληση. Σίγουρα 4000 έχουν κλείσει θέση με τα διαρκείας. Η κρισιμότητα του δίνει κίνητρο στους οπαδούς της ΑΕΛ. Θα είναι μόνο οπαδοί της ΑΕΛ στο γήπεδο και για αυτό οι φίλοι μας νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια».

Για τη νίκη στη Λευκωσία: «Παίζει ρόλο στο μυαλό του οπαδού. Όταν κερδίζεις τον ΑΠΟΕΛ μετά από 14 χρονιά στο ΓΣΠ είναι σημαντικό. Αλλά σήμερα δεν λέει κάτι για τον αγώνα που έρχεται Είναι σημαντικό για τους οπαδούς. Εδώ και αρκετές δεκαετίες έχουμε να κερδίσουμε δυο φορές τον ΑΠΟΕΛ».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Όλοι οι ποδοσφαιριστές στην διάθεση του Μάρτινς. Σε μια κρίσιμη καμπή είναι όλοι διαθέσιμοι».

Για την διαχείριση του ρόστερ: «Ο Μάρτινς έχει ιδιαίτερο τρόπο να διαχειρίζεται το ρόστερ. Ο Σάβο είχε ανάγκη για να πάρει ανάσες, αφού πριν να έρθει στην ομάδα μας δεν είχε λεπτά. Έπρεπε να προστατευτεί για την συνέχεια. Εναπόκειται στον προπονητή πως θα μοιράσει τον χρόνο, φυσικά με βάση τα αποτελέσματα».

Για Μασέκο και Σάβο: «Είναι δανεισμός μέχρι τέλος του χρόνου. Αν θα γίνει κίνηση για να τον κρατήσουμε θα δείξει. Δεν είναι εύκολο να μπούμε σε διαδικασία από τώρα. Αν συνεχίσει να προσφέρει τότε θα γίνει κίνηση για δανεισμό ή για αγορά. Το ίδιο ισχύει και με Σάβο. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια. Το οικονομικό φυσικά έχει επίσης σημασία».

Για το κύπελλο: «Είναι σημαντικό ότι θα γνωρίζομε τον αντίπαλο τέλος Μαρτίου. Μετά τις αποφάσεις της ΚΟΠ, η ΑΕΛ βρίσκεται στο όριο για ποινή απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων και υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε οπαδούς για τον εκτός έδρας επαναληπτικό στο κύπελλο. Αν πέσει και ένα αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο στα επόμενα παιχνίδια τότε θα έχουμε απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων και με βάση το πρόγραμμα θα χάσουμε τους οπαδούς μας στον εκτός έδρας αγώνα της ημιτελικής φάσης. Κανένας μας δεν θέλει αυτό το σενάριο. Θα πρέπει οι φίλαθλοι να προστατέψουν την ομάδα, είμαστε σε κρίσιμη καμπή και δεν θέλουμε να στερηθούμε τον κόσμο μας».

Για τον Κρίστιαν Μαλιόνε: «Είναι ένας νεαρός ο οποίος έρχεται από την Ιταλία και θα κρίνει ο προπονητής των τερματοφυλάκων αν μπορεί να μείνει στην ακαδημία. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις σαν αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να φτιάξουμε μια δυνατή Κ19».