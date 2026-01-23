LIVE: ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Αρ. 0-0

Με τον αγώνα ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια Αραδίππου ανοίγει η αυλαία της 19ης Αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Δυο ομάδες με διαφορετικούς στόχους, αφού οι γαλαζοκίτρινοι κυνηγούν όσο πιο ψηλή θέση γίνεται εντός εξάδας, ενώ οι φιλοξενούμενοι να αποφύγουν τις περιπέτειες υποβιβασμού.

Στους 32 βαθμούς είναι ο ΑΠΟΕΛ, στους 20 η Ομόνοια Αραδίππου.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

26' - Σουτ του Κούτσακου, έξω από την περιοχή, δεν βρίσκει στόχο

14'- ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Γιώργος Ποντικός βρέθηκε σε θέση βολής και με ιδανικό τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Μετά από εξέταση της φάσης από το VAR το τέρμα ακυρώθηκε.

6'- Ψηλοκρεμαστό σουτ από τον Μαρκίνιος, φεύγει έξω

1' - Έναρξη του αγώνα

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Αντωνίου, Ντέγκενεκ, Λαίφης, Σταφυλίδης, Αμπάγκνα, Ρόσα, Τομάς, Μαρκίνιος, Κούτσακος, Ντράζιτς.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.: Κόστιτς, Αντωνίου, Τελάντερ, Ενρίκες, Ρινγκ, Έντουαρτς, Φαν Μούλεμ, Κανό, Μουαντίπ, Ζορζίνιο, Ποντίκος.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης