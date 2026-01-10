Β΄Κατηγορία: Τα γκρουπ ανόδου και υποβιβασμού! (εκτός ο οκτάδας ο Διγενής)

Με ένα παιχνίδι να απομένει (Κυριακή 11/1) ξεκαθάρισε το σκηνικό όσον αφορά τα δύο γκρουπ, αυτό της ανόδου και αυτό του υποβιβασμού.

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 10.01.2026 (14:30)

ΑΣΙΛ – Αγία Νάπα 1-1

ΑΕΖ – Χαλκάνορας 1-1

Ομόνοια 29Μ – ΜΕΑΠ 7-0

ΠΑΕΕΚ – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος 1-0

Σπάρτακος Κιτίου – Διγενής Μόρφου 2-0

Καρμιώτισσα – Ηρακλής Γερολάκκου 2-0

Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 2-0

Κυριακή 11.01.2026 (14:30)

Εθνικός Λατσιών – Δόξα Κατωκοπιάς (απευθείας από τη Cytavision)

Πρώτο γκρουπ:

1.Νέα Σαλαμίνα 41

2.ΠΑΕΕΚ 29

3.Ομόνοια 29Μ 26

4.Αγία Νάπα 26

5.Καρμιώτισσα 24 (της έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί).

6.Δόξα 24 (παιχνίδι λιγότερο)

7.ΑΣΙΛ 23

8.ΜΕΑΠ 21

Δεύτερο γκρουπ:

9.Διγενής 20

10.ΑΠΕΑ 18

11.Χαλκάνορας 17

12.Σπάρτακος 16

13.Ηρακλής 13

14.Εθνικός Λατσιών 12 (παιχνίδι λιγότερο)

15.ΑΕΖ 10

16.Αχυρώνας/Ονήσιλος 4