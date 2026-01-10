Β΄Κατηγορία: Τα γκρουπ ανόδου και υποβιβασμού! (εκτός ο οκτάδας ο Διγενής)
Δημοσιευτηκε:
Ολκηρώθηκαν τα εφτά παιχνίδια της πρώτης μέρας της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος β΄κατηγορίας
Με ένα παιχνίδι να απομένει (Κυριακή 11/1) ξεκαθάρισε το σκηνικό όσον αφορά τα δύο γκρουπ, αυτό της ανόδου και αυτό του υποβιβασμού.
Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της 15ης αγωνιστικής:
Σάββατο 10.01.2026 (14:30)
ΑΣΙΛ – Αγία Νάπα 1-1
ΑΕΖ – Χαλκάνορας 1-1
Ομόνοια 29Μ – ΜΕΑΠ 7-0
ΠΑΕΕΚ – ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος 1-0
Σπάρτακος Κιτίου – Διγενής Μόρφου 2-0
Καρμιώτισσα – Ηρακλής Γερολάκκου 2-0
Νέα Σαλαμίνα – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 2-0
Κυριακή 11.01.2026 (14:30)
Εθνικός Λατσιών – Δόξα Κατωκοπιάς (απευθείας από τη Cytavision)
Πρώτο γκρουπ:
1.Νέα Σαλαμίνα 41
2.ΠΑΕΕΚ 29
3.Ομόνοια 29Μ 26
4.Αγία Νάπα 26
5.Καρμιώτισσα 24 (της έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί).
6.Δόξα 24 (παιχνίδι λιγότερο)
7.ΑΣΙΛ 23
8.ΜΕΑΠ 21
Δεύτερο γκρουπ:
9.Διγενής 20
10.ΑΠΕΑ 18
11.Χαλκάνορας 17
12.Σπάρτακος 16
13.Ηρακλής 13
14.Εθνικός Λατσιών 12 (παιχνίδι λιγότερο)
15.ΑΕΖ 10
16.Αχυρώνας/Ονήσιλος 4