«Σεισμός» στη Βραζιλία: Ο Αντσελότι «έκοψε» ξανά τον Νεϊμάρ από τα τελευταία ματς πριν το Μουντιάλ!

Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε τη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στα φιλικά της Βραζιλίας απέναντι στη Γαλλία και την Κροατία, τα οποία θα διεξαχθούν στις 26 και 31 Μαρτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δύο αυτά παιχνίδια αποτελούν τις τελευταίες δοκιμές της «σελεσάο» πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τον Ιταλό τεχνικό να καταλήγει στον κορμό που θα οδηγήσει την ομάδα στη διοργάνωση.

Για ακόμη μία φορά, ο Νεϊμάρ δεν βρίσκεται στις επιλογές του Αντσελότι, παρά το γεγονός ότι ο σταρ της Αλ Χιλάλ έχει επιστρέψει σε προπονητικούς ρυθμούς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Η νέα απουσία του από την αποστολή έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Βραζιλία, όπου ο Νεϊμάρ παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους και δημοφιλείς ποδοσφαιριστές της χώρας. Για πολλούς φιλάθλους, αποτελεί σύμβολο της σύγχρονης «σελεσάο», και η πιθανότητα να μη βρίσκεται στο Μουντιάλ προκαλεί απογοήτευση και ανησυχία.

Παρά τη λατρεία που τρέφει ο κόσμος για εκείνον, ο Αντσελότι φαίνεται να επιμένει στη στρατηγική του, αφήνοντας τον Νεϊμάρ εκτός και από τα τελευταία φιλικά πριν την ανακοίνωση της τελικής λίστας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

