Μητέρα Χολμς: «Αντιεπαγγελματικός ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος»

Η μητέρα του Ρισόν Χολμς τοποθετήθηκε δημόσια για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο γιος της. Με ένα μακροσκελές μήνυμα, μίλησε για την αγάπη της για τον Παναθηναϊκό, την πίστη της στην ομάδα, αλλά και για το πώς βίωσε η οικογένεια το περιστατικό.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Χολμς είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του όσα συνέβησαν και να συνεχίσει να παλεύει, όπως έχει μάθει από μικρός.

Οι δηλώσεις της μητέρας του Ρισόν Χολμς

«Ελπίζω να μπορέσετε να με ακούσετε… Αποφάσισα σήμερα να βγω ζωντανά και να πάρω θέση στο θέμα. Όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα. Εγώ θαυμάζω τον γιο μου (σ.σ. Ρισόν Χολμς). Και πάντα θα τον θαυμάζω, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ. Είμαι θαυμάστρια του Παναθηναϊκού. Όλοι θέλουμε τη νίκη, εγώ πιστεύω πως ακόμα μπορούμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα.

Ο Ρισόν είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Δεν το λέω επειδή είναι ο γιος μου. Είναι ένας καλός παίκτης. Όταν προσπαθεί να καταλάβει ορισμένα πράγματα, όλοι εσείς λέτε πως τον χρεώνουν με πολλά φάουλ. Είναι ένας σόου-μπλόκερ και παίζει πολύ καλή άμυνα. Όταν τον βγάζετε έξω, πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να τον βάζετε ξανά στο παιχνίδι.

Δεν ψάχνω δικαιολογίες για τον γιο μου, γιατί είναι ένα πολύ ισχυρό άτομο. Τον μεγαλώσαμε για να συμπεριφέρεται σαν άνδρας και να έχει υπευθυνότητα. Τον μεγαλώσαμε για να είναι μαχητής. Στην οικογένειά μου είμαστε μαχητές. Υποστηρίζουμε τον Ρισόν, όσο και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν θα επιτρέψουμε να σκοτωθεί το πνεύμα του Ρισόν. Παίζει μπάσκετ από όταν ήταν 8?9 ετών. Δεν θεωρώ πως ο τρόπος διαχείρισης του χθεσινού θέματος ήταν ο κατάλληλος. Ήταν αντι?επαγγελματικός. Το ζήτημα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ιδιωτικά.

Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο ΝΒΑ, από όσο γνωρίζω. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί το θέμα δημόσια, όχι ιδιωτικά. Ο Ρισόν ξέρει πώς να επανέλθει, γνωρίζει τι πρέπει να κάνει. Μιλήσαμε μαζί του. Τα καυστικά σχόλια είναι γελοία. Όλοι είμαστε στην ίδια ομάδα, όλοι βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Δεν είμαστε εχθροί, ο Ρισόν δεν είναι εχθρός. Κάθε παίκτης από τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Μάτζικ Τζόνσον είχαν ένα κακό παιχνίδι ή δύο. Ο Ρισόν δεν έπαιξε καν ένα κακό παιχνίδι, έπαιξε ένα κακό δεκάλεπτο.

Εγώ είμαι καλά, η οικογένειά μου είναι καλά. Δεν κοιτάζω την αρνητική πλευρά. Θέλω να συνεχίσω να τραγουδώ, ''We won-we won, Panathinaikos!'' Εγώ είμαι η μητέρα του, δεν μου αρέσει να αποκαλούν το γιο μου έτσι. Αλλά βέβαια και θέλω να νικήσει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα και να γευτώ το τρόπαιο. Αγαπάμε την ομάδα, ο γενικός διευθυντής είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος».

