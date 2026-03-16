Κανονικά στο Τσέλσι-Παρί ο Πέδρο Νέτο, δεν τιμωρείται για το περιστατικό με το ball-boy!

Ο Πέδρο Νέτο θα είναι διαθέσιμος για τον Λίαμ Ροζίνιορ στην Τσέλσι, στη ρεβάνς με την Παρί στο Λονδίνο για τους «16» του Champions League, αποφεύγοντας την τιμωρία από την UEFA.

Στο πρώτο ματς στο «Παρκ ντε Πρενς», στα τελευταία λεπτά απώθησε απότομα ένα ball-boy που επιχείρησε να τον καθυστερήσει και να μην του δώσει την μπάλα.

Ο Πορτογάλος κατευθείαν πήγε ν' απολογηθεί, του έδωσε και τη φανέλα του στο φινάλε, η UEFA έκανε έρευνα για το περιστατικό και απλά έκανε συστάσεις στον διεθνή ποδοσφαιριστή των «μπλε».

