Το πρόγραμμα της Πάφου στα πλέι οφ
Στην τέταρτη θέση τερμάτισε εντέλει η Πάφος, μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Εθνικού, με τους Λαρνακείς να προσπερνούν την παφιακή ομάδα. Η Πάφος θα αρχίσει τα πλέι οφ υποδεχόμενη τον Απόλλωνα ενώ την τελευταία αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον ΑΠΟΕΛ.
Το πρόγραμμα της Πάφου στα πλέι οφ:
1η αγωνιστική:
Πάφος - Απόλλων
2η αγωνιστική:
Ομόνοια - Πάφος
3η αγωνιστική:
Άρης - Πάφος
4η αγωνιστική:
Πάφος - ΑΕΚ
5η αγωνιστική:
ΑΠΟΕΛ – Πάφος
6η αγωνιστική:
Απόλλων – Πάφος
7η αγωνιστική:
Πάφος - Ομόνοια
8η αγωνιστική:
Πάφος - Άρης
9η αγωνιστική:
ΑΕΚ - Πάφος
10η αγωνιστική:
Πάφος - ΑΠΟΕΛ