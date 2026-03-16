Στην τέταρτη θέση τερμάτισε εντέλει η Πάφος, μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Εθνικού, με τους Λαρνακείς να προσπερνούν την παφιακή ομάδα. Η Πάφος θα αρχίσει τα πλέι οφ υποδεχόμενη τον Απόλλωνα ενώ την τελευταία αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον ΑΠΟΕΛ.

Το πρόγραμμα της Πάφου στα πλέι οφ:

1η αγωνιστική:

Πάφος - Απόλλων

2η αγωνιστική:

Ομόνοια - Πάφος

3η αγωνιστική:

Άρης - Πάφος

4η αγωνιστική:

Πάφος - ΑΕΚ

5η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ – Πάφος

6η αγωνιστική:

Απόλλων – Πάφος

7η αγωνιστική:

Πάφος - Ομόνοια

8η αγωνιστική:

Πάφος - Άρης

9η αγωνιστική:

ΑΕΚ - Πάφος

10η αγωνιστική:

Πάφος - ΑΠΟΕΛ