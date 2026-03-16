ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Με αυτά τα δεδομένα είπε αντίο η α΄ φάση - Το κουμάντο της Ομόνοιας για τον τίτλο και οι άλλες... μάχες

Η 26η αγωνιστική ολοκληρώθηκε και μαζί ολοκληρώθηκε και η α΄ φάση του πρωταθλήματος.

Η Ομόνοια έδειξε σε αυτό το πρώτο κομμάτι, πως ήταν ανώτερη και θέλει να σφραγίσει την ανωτερότητά της και στη β΄ φάση, μπαίνοντας στα πλέι οφ με +8 από ΑΕΚ και Απόλλωνα και στο +10 από την Πάφος FC. Κάνει... κουμάντο το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεγκ για τον τίτλο, όμως στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται.

Η μάχη για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου θα είναι σκληρή καθώς αν εξαιρεθεί ο Άρης που έκοψε σημαντικά πίσω, οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες, πέραν από την Ομόνοια, έχουν τις πιθανότητές τους.

Χωρίς προγνωστικά είναι και η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αν και σε σχέση με πριν λίγες εβδομάδες, είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο, με Ομόνοια Αραδίππου και Ανόρθωση να έχουν αποκτήσει... ασφάλεια.

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΛ - Ομόνοια Αρ. 1-2

(85΄ Φορεστιέρι / 24΄ Ποντικός, 89΄ Γεωργίου)

Ακρίτας - Πάφος FC 0-4

(20΄ Κορέια, 47΄ Σούνιτς, 78' Λουίζ, 90΄ Ζάζα)

Ανόρθωση - Απόλλων 1-1

(49΄ Ηλία / 44΄ Μάρκες)

Άρης - ΑΠΟΕΛ 1-2

(83΄ Μπαλογκούν / 42΄ Μαντσίνι, 72΄ Τομάς)

Ομόνοια - Ολυμπιακός 5-0

(2΄ Π. Ανδρέου, 25΄, 50΄ Εβάντρο, 30΄ Τάνκοβιτς, 52΄ Μαέ)

Ε.Ν.Ύψωνα - Ένωση 4-0

(13΄ πέν. Τσερίσεφ, 55΄ Ντε Λούκας, 72΄ Ανκέγιε, 82΄ Πάνκοφ)

Εθνικός Άχνας - ΑΕΚ 0-2

(70΄ Ιβάνοβιτς, 80΄ πέν. Μιλίτσεβιτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

A΄ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026

17:00 Άρης -Ομόνοια Λευκωσίας

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026

17:00 Πάφος FC – Απόλλων

19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή, 20.03.2026

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΕΝ Παραλιμνίου

Σάββατο, 21.03.2026

17:00 Ανόρθωση – Ακρίτας Χλώρακας

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Ολυμπιακός

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026

16:00 ΑΕΛ – Εθνικός Άχνας