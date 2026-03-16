ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Με αυτά τα δεδομένα είπε αντίο η α΄ φάση - Το κουμάντο της Ομόνοιας για τον τίτλο και οι άλλες... μάχες

Τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα που τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω διάζωμα, τα πάντα θα κριθούν στις λεπτομέρειες.

Η 26η αγωνιστική ολοκληρώθηκε και μαζί ολοκληρώθηκε και η α΄ φάση του πρωταθλήματος.

Η Ομόνοια έδειξε σε αυτό το πρώτο κομμάτι, πως ήταν ανώτερη και θέλει να σφραγίσει την ανωτερότητά της και στη β΄ φάση, μπαίνοντας στα πλέι οφ με +8 από ΑΕΚ και Απόλλωνα και στο +10 από την Πάφος FC. Κάνει... κουμάντο το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεγκ για τον τίτλο, όμως στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται.

Η μάχη για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου θα είναι σκληρή καθώς αν εξαιρεθεί ο Άρης που έκοψε σημαντικά πίσω, οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες, πέραν από την Ομόνοια, έχουν τις πιθανότητές τους.

Χωρίς προγνωστικά είναι και η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αν και σε σχέση με πριν λίγες εβδομάδες, είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο, με Ομόνοια Αραδίππου και Ανόρθωση να έχουν αποκτήσει... ασφάλεια.

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΛ - Ομόνοια Αρ. 1-2

(85΄ Φορεστιέρι / 24΄ Ποντικός, 89΄ Γεωργίου)

Ακρίτας - Πάφος FC 0-4

(20΄ Κορέια, 47΄ Σούνιτς, 78' Λουίζ, 90΄ Ζάζα)

Ανόρθωση - Απόλλων 1-1

(49΄ Ηλία / 44΄ Μάρκες)

Άρης - ΑΠΟΕΛ 1-2

(83΄ Μπαλογκούν / 42΄ Μαντσίνι, 72΄ Τομάς)

Ομόνοια - Ολυμπιακός 5-0

(2΄ Π. Ανδρέου, 25΄, 50΄  Εβάντρο, 30΄ Τάνκοβιτς, 52΄ Μαέ)

Ε.Ν.Ύψωνα - Ένωση 4-0

(13΄ πέν. Τσερίσεφ, 55΄ Ντε Λούκας, 72΄ Ανκέγιε, 82΄ Πάνκοφ)

Εθνικός Άχνας - ΑΕΚ 0-2

(70΄ Ιβάνοβιτς, 80΄ πέν. Μιλίτσεβιτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

A΄ ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026

17:00 Άρης -Ομόνοια Λευκωσίας

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026

17:00 Πάφος FC – Απόλλων

19:00 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Παρασκευή, 20.03.2026

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΕΝ Παραλιμνίου

Σάββατο, 21.03.2026

17:00 Ανόρθωση – Ακρίτας  Χλώρακας

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Ολυμπιακός

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026

16:00 ΑΕΛ – Εθνικός Άχνας

Άλλαξε η αντίπαλος της Σάκκαρη στην πρεμιέρα του Miami Open

Τένις

|

Category image

Μητέρα Χολμς: «Αντιεπαγγελματικός ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Μπάγερν ίσως παίξει χωρίς τερματοφύλακα κόντρα στην Αταλάντα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Με αυτά τα δεδομένα είπε αντίο η α΄ φάση - Το κουμάντο της Ομόνοιας για τον τίτλο και οι άλλες... μάχες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δίλημμα ζωής για τις Ιρανές παίκτριες: Τρεις επιστρέφουν στη χώρα τους, τρεις παραμένουν στην Αυστραλία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Σεισμός» στη Βραζιλία: Ο Αντσελότι «έκοψε» ξανά τον Νεϊμάρ από τα τελευταία ματς πριν το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ορίστηκαν οι μέρες και οι ώρες της πρεμιέρας των πλέι οφ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κανονικά στο Τσέλσι-Παρί ο Πέδρο Νέτο, δεν τιμωρείται για το περιστατικό με το ball-boy!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροθάδα: «Αξίζουν μπράβο σε όλους - Ευκαιρία να γράψουμε ιστορία»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η κιτρινοπράσινη απόδραση με μπόλικο σασπένς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

O Γκουαρδιόλα έδωσε ρεπό στους παίκτες πριν τον... τελικό με τη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πρόγραμμα του Άρη στα πλέι οφ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα της Πάφου στα πλέι οφ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στα πλέι οφ

ΑΕΚ

|

Category image

Το πρόγραμμα του Απόλλωνα στα πλέι οφ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

