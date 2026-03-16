Το πρόγραμμα του Απόλλωνα στα πλέι οφ
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος καθορίστηκε το πρόγραμμα των πλέι οφ, με τον Απόλλωνα να τερματίζει εντέλει στην τρίτη θέση (τον προσπέρασε στην ισοβαθμία η ΑΕΚ) και να κάνει αρχή στη β΄ φάση φιλοξενούμενος από την Πάφο. Εκτός έδρας και στην τελευταία αγωνιστική, με την Ομόνοια στο ΓΣΠ.
Το πρόγραμμα του Απόλλωνα στα πλέι οφ:
1η αγωνιστική:
Πάφος - Απόλλων
2η αγωνιστική:
Απόλλων – ΑΕΚ
3η αγωνιστική:
ΑΠΟΕΛ – Απόλλων
4η αγωνιστική:
Άρης – Απόλλων
5η αγωνιστική:
Απόλλων - Ομόνοια
6η αγωνιστική:
Απόλλων – Πάφος
7η αγωνιστική:
ΑΕΚ - Απόλλων
8η αγωνιστική:
Απόλλων – ΑΠΟΕΛ
9η αγωνιστική:
Απόλλων – Άρης
10η αγωνιστική:
Ομόνοια - Απόλλων