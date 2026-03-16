Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος καθορίστηκε το πρόγραμμα των πλέι οφ, με τον Απόλλωνα να τερματίζει εντέλει στην τρίτη θέση (τον προσπέρασε στην ισοβαθμία η ΑΕΚ) και να κάνει αρχή στη β΄ φάση φιλοξενούμενος από την Πάφο. Εκτός έδρας και στην τελευταία αγωνιστική, με την Ομόνοια στο ΓΣΠ.

Το πρόγραμμα του Απόλλωνα στα πλέι οφ:

1η αγωνιστική:

Πάφος - Απόλλων

2η αγωνιστική:

Απόλλων – ΑΕΚ

3η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ – Απόλλων

4η αγωνιστική:

Άρης – Απόλλων

5η αγωνιστική:

Απόλλων - Ομόνοια

6η αγωνιστική:

Απόλλων – Πάφος

7η αγωνιστική:

ΑΕΚ - Απόλλων

8η αγωνιστική:

Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

9η αγωνιστική:

Απόλλων – Άρης

10η αγωνιστική:

Ομόνοια - Απόλλων