Χάρη στη νίκη της επί του Εθνικού στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης (2-0) η ΑΕΚ προσπέρασε στην ισοβαθμία τον Απόλλωνα και θα εκκινήσει τα πλέι οφ από τη δεύτερη θέση. Ως εκ τούτου, στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ΑΠΟΕΛ, ενώ στο φινάλε θα φιλοξενηθεί από τον Άρη. Την 3η και 8η αγωνιστική θα παίξει με την πρωτοπόρο Ομόνοια.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στα πλέι οφ:

1η αγωνιστική:

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

2η αγωνιστική:

Απόλλων – ΑΕΚ

3η αγωνιστική:

ΑΕΚ - Ομόνοια

4η αγωνιστική:

Πάφος - ΑΕΚ

5η αγωνιστική:

ΑΕΚ - Άρης

6η αγωνιστική:

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

7η αγωνιστική:

ΑΕΚ - Απόλλων

8η αγωνιστική:

Ομόνοια - ΑΕΚ

9η αγωνιστική:

ΑΕΚ - Πάφος

10η αγωνιστική:

Άρης - ΑΕΚ