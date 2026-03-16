Η Μπάγερν ίσως παίξει χωρίς τερματοφύλακα κόντρα στην Αταλάντα!

Η κατάσταση κάτω από τα δοκάρια της Μπάγερν είναι αρκετά δύσκολη. Στο ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Σβεν Ούλραϊχ επέστρεψε στη δράση μετά από ενάμιση χρόνο αλλά αποκόμισε μυϊκό πρόβλημα, την ώρα που οι Μάνουελ Νόιερ, Γιόνας Ούρμπιγκ και Λέον Κλάνατς έχουν επίσης τεθεί εκτός μάχης!

Έτσι, ο Βενσάν Κομπανί έχει στρέψει το βλέμμα του στον 16χρονο Λέον Πρέσκοτ, που τελευταία βρέθηκε αρκετές φορές στον πάγκο. Ο νεαρός συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για... εσπευσμένο ντεμπούτο στη ρεβάνς του 6-1 ενάντια στην Αταλάντα. Ωστόσο, υπάρχει ένα νομικό εμπόδιο που θα μπορούσε να αφήσει τους Βαυαρούς χωρίς... τερματοφύλακα για το ματς του Champions League. Είναι το άρθρο 14 του νόμου για την προστασία της εργασίας ανηλίκων.

Η διάταξη αυτή, που ρυθμίζει την απασχόληση των ανηλίκων για την ασφάλειά τους, ορίζει ότι οι κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να εργάζονται μετά τις 20:00 στη Γερμανία. Στα εστιατόρια, το όριο επεκτείνεται έως τις 22:00, ενώ σε φούρνους η εργασία μπορεί να ξεκινά από τις 04:00 ή 05:00, ανάλογα με την ηλικία του νεαρού.

Στην περίπτωση του Πρέσκοτ, το πρόβλημα είναι εμφανές, καθώς το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 21:00 (ώρα Γερμανίας). Η Μπάγερν «τρέχει» για την έκδοση ειδικής άδειας για αθλητές, η οποία θα επιτρέψει στον τερματοφύλακα να υπερβεί το ωράριο έως τις 23:00. Αν τα καταφέρει, ο Πρέσκοτ θα γίνει ο νεαρότερος τερματοφύλακας που αγωνίστηκε ποτέ στο Champions League (16 χρόνια και 176 ημέρες).

gazzetta.gr