Α. Δημητρίου: «Ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει και ιστορική σημασία για εμάς»

Στη σημαντικότητα του αυριανού αγώνα με τη Ριέκα στην Κροατία (19:45), στάθηκε στις δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας Ανδρέας Δημητρίου λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής των πρασίνων για την Κροατία.

«Ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει και ιστορική σημασία για εμάς, αν καταφέρουμε να περάσουμε», είπε και πρόσθεσε: «Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δώσουμε στον κόσμο αυτή τη χαρά. Η πίστη στην ομάδα, στις ικανότητες και τις δυνατότητές μας, δεν αλλάζει σε ένα-δύο 90λεπτα. Και απέναντι στη Ριέκα και απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, που ίσως ένα ισόπαλο αποτέλεσμα να ήταν πιο δίκαιο. Η Ριέκα είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Υπάρχει πίστη ότι ακολουθώντας το πλάνο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Όσον αφορά τα αγωνιστική ενημέρωσε ότι «ο Εβάντρο είναι καλά, οι Γιόβετιτς και Ευάγγελος Ανδρέου είναι κοντά στην επιστροφή, θα δούμε για τον Μαγιαμπέλα. Για τον Φαμπιάνο αξιολογείται κανονικά».

Αναφερόμενος στην παρουσία του κόσμου, είπε ότι η ομάδα θα έχει στο πλευρό της 600 οπαδούς.