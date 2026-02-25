ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Αυτά είναι τα εντυπωσιακά έσοδα που κέρδισε φέτος από το Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολυμπιακός: Αυτά είναι τα εντυπωσιακά έσοδα που κέρδισε φέτος από το Champions League

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Champions League με έσοδα που ξεπερνούν τα 43 εκατ. ευρώ!

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πορεία του στο Champions League και πέρα από την επιτυχία της πρόκρισης στα playoffs, αποχωρεί από τη φετινή διοργάνωση έχοντας βάλει στα ταμεία του 43.151.000 ευρώ!

Ειδικότερα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν 18,62 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή τους και μόνο στην League Phase, ενώ από το Value Pillar (που υπολογίζεται από το market pool και την ευρωπαϊκή κατάταξη της δεκαετίας) εξασφάλισαν άλλα 9,17 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, κέρδισαν 6,3 εκατ. ευρώ από τις νίκες επί των Καϊράτ, Λεβερκούζεν και Άγιαξ (από 2,1 εκατ. ευρώ η νίκη) και 1,4 εκατ. ευρώ από τις ισοπαλίες με Πάφο και Αϊντχόφεν (από 700 χιλ. η ισοπαλία).

Η πρόκριση στα playoffs απέφερε 1 εκατ. ευρώ, ενώ η 18η θέση της κατάταξης επιπλέον 5,225 εκατ. ευρώ.

Ενδεχόμενη πρόκριση στους «16» θα απέφερε επιπλέον 11 εκατ. ευρώ (!), στα προημιτελικά 12,5 εκατ. ευρώ, στα ημιτελικά 15 εκατ. ευρώ και στον τελικό 18 εκατ. ευρώ, με το νικητή του τροπαίου να παίρνει 6,5 εκατ. ευρώ.

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ξαφνικό απρόοπτο με τον προπονητή της Ριέκα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κάτω από το Βόρειο Σέλας, γεννήθηκε ένα ποδοσφαιρικό θαύμα - Αυτό της Μπόντο/Γκλιμτ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάρτιος, μήνας Εθνικών ομάδων!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Τομάς που ξεχωρίζει και το «κλειδί» για να παραμείνει!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το σταγονόμετρο στην 23η αγωνιστική και 2η πιο «φτωχή»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χρ. Ματθαίου για τον κατήφορο της Πάφου, τον Θελάδες, την ευκαιρία με Άρη και την άσχημη εξέλιξη με Γκολντάρ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το απόλυτο θρίλερ στη Cyprus League by Stoiximan - Μάχη μέχρι τελευταίας… ανάσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις στα τελευταία εισιτήρια του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρέλα: «Όταν δεν μπαίνεις στην 8άδα για ένα βαθμό, αυτά παθαίνεις»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δήλωση με νόημα από τον Ανδρέα Δημητρίου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν καλεί τον Νεϊμάρ στα φιλικά της Βραζιλίας τον Μάρτιο ο Αντσελότι - Τα δεδομένα για την παρουσία του στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Πυροδοτεί τη «βόμβα» με Άντριου Γκάουντλοκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Euroleague: Επανέναρξη μετά το... διάλειμμα των Κυπέλλων

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τελευταία πρόβα στο «Μπαλαΐδος» πριν τη μάχη στο Βίγκο

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη