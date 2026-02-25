Ολυμπιακός: Αυτά είναι τα εντυπωσιακά έσοδα που κέρδισε φέτος από το Champions League

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πορεία του στο Champions League και πέρα από την επιτυχία της πρόκρισης στα playoffs, αποχωρεί από τη φετινή διοργάνωση έχοντας βάλει στα ταμεία του 43.151.000 ευρώ!

Ειδικότερα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν 18,62 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή τους και μόνο στην League Phase, ενώ από το Value Pillar (που υπολογίζεται από το market pool και την ευρωπαϊκή κατάταξη της δεκαετίας) εξασφάλισαν άλλα 9,17 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, κέρδισαν 6,3 εκατ. ευρώ από τις νίκες επί των Καϊράτ, Λεβερκούζεν και Άγιαξ (από 2,1 εκατ. ευρώ η νίκη) και 1,4 εκατ. ευρώ από τις ισοπαλίες με Πάφο και Αϊντχόφεν (από 700 χιλ. η ισοπαλία).

Η πρόκριση στα playoffs απέφερε 1 εκατ. ευρώ, ενώ η 18η θέση της κατάταξης επιπλέον 5,225 εκατ. ευρώ.

Ενδεχόμενη πρόκριση στους «16» θα απέφερε επιπλέον 11 εκατ. ευρώ (!), στα προημιτελικά 12,5 εκατ. ευρώ, στα ημιτελικά 15 εκατ. ευρώ και στον τελικό 18 εκατ. ευρώ, με το νικητή του τροπαίου να παίρνει 6,5 εκατ. ευρώ.