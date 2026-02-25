ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Τελευταία πρόβα στο «Μπαλαΐδος» πριν τη μάχη στο Βίγκο

ΠΑΟΚ: Τελευταία πρόβα στο «Μπαλαΐδος» πριν τη μάχη στο Βίγκο

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του στο γήπεδο της Θέλτα με φόντο το δύσκολο ματς με την ισπανική ομάδα, έχοντας σημαντικές απουσίες και γεμάτο πρόγραμμα.

Στην Ισπανία βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο» να έχει πλέον στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στο απαιτητικό παιχνίδι που ακολουθεί στο Βίγκο. Η αποστολή ταξίδεψε με πτήση τσάρτερ και εγκαταστάθηκε στην πόλη, γνωρίζοντας πως το έργο της μόνο εύκολο δεν θα είναι.

Το σημερινό πρόγραμμα είναι γεμάτο, με την προπόνηση στο «Balaidos» να ξεχωρίζει. Στις 19:00, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι ποδοσφαιριστές του θα πατήσουν τον αγωνιστικό χώρο, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τη μίνι προετοιμασία τους. Εκεί αναμένεται να «κλειδώσουν» και οι τελευταίες αποφάσεις του Ρουμάνου τεχνικού σχετικά με το βασικό σχήμα.

Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον ΠΑΟΚ, που ταξίδεψε στην Ισπανία με σημαντικές απουσίες και περιορισμένες επιλογές σε καίριες θέσεις. Παρ’ όλα αυτά, οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να δείξουν χαρακτήρα και να σταθούν όρθιοι σε μια δύσκολη συγκυρία.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Ντούνγκα, Θυμιάνης, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπέρδος, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Γερεμέγεφ και Μύθου.

Η αποψινή προπόνηση θα αποτελέσει το τελευταίο τεστ πριν τη σέντρα, με τον ΠΑΟΚ να αναζητά μια εμφάνιση ουσίας και αποτελεσματικότητας σε ένα γήπεδο που αναμένεται να ασκήσει πίεση από το πρώτο λεπτό.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

