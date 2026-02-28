Μαρτίνς: «Όταν δεχόμαστε γκολ, φταίνε 11 παίκτες»

«Ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα για μας. Οι πιθανότητες για την πρώτη εξάδα, έχουμε εξανεμιστεί. Το πιο σημαντικό είναι να παλέψουμε για το κύπελλο, σχολίασε στην αρχική του τοποθέτηση ο Ούγκο Μαρτίνς.

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι ο Οτσόα δέχεται εύκολα και αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι, σημείωσε: «Όταν δεχόμαστε γκολ, φταίνε 11 παίκτες. Δεν μπορούμε να επιρρίπτουμε ευθύνη μόνο στον ένα και η ευθύνη είναι δική μου».