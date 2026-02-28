ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BINTEO: Γιαμάλ σε μουντ… Χρυσής Μπάλας διέλυσε την Βιγιαρεάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

BINTEO: Γιαμάλ σε μουντ… Χρυσής Μπάλας διέλυσε την Βιγιαρεάλ!

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα με ένα ασύλληπτο χατ-τρικ βύθισε το κίτρινο υποβρύχιο και υπέγραψε μόνος του το 4-1 επί της Μπαρτσελόνα.

Αυτός ήταν πιθανώς ο καλύτερος Λαμίν Γιαμάλ που είδαμε ποτέ. Αυτός στο θέαμα, έβαλε μέσα και την ουσία. Αυτός που έπαιξε και για το προσωπικό γκολ.

Αυτός που κατάφερε να γίνει επικίνδυνος και με κινήσεις στον χώρο και όχι με την μπάλα στα πόδια.

Αυτός ήταν ένας Λαμίν Γιαμάλ επιπέδου Χρυσής Μπάλας. Ένας υπέρ-παικτης που πλέον διαβάζει τα πάντα και τιμωρεί κάθε αμυντική αδυναμία.

Ο Ισπανός σταρ έφτασε ξεπέρασε τις 100 άμεσες συμμετοχές σε γκολ (49) και ασίστ (52) στην καριέρα του με Μπαρτσελόνα και Εθνική Ισπανίας.

Και είναι μόλις 18,5 ετών!

Απέναντι σε έναν τέτοιο παίκτη, η Βιγιαρεάλ δεν είχε καμία τύχη. Ο Γιαμάλ έβαλε το πρώτο με κίνηση στο χώρο μετά από σπουδαία κάθετη του Φερμίν και τέλειο πλασέ (28', 1-0).

Έβαλε το δεύτερο με ένα άπιαστο αριστερό σουτ, αφού πρώτα πέρασε δύο αντιπάλους σε μία φάση που έμοιαζε εντελώς ακίνδυνη στο σημαιάκι του κόρνερ.

Κι όταν η Βιγιαρεάλ μείωσε με τον Γκέιγ (49') και έχασε μία σπουδαία ευκαιρία για την ισοφάριση με τον Αγιόθε (54') έδωσε το τελειωτικό χτύπημα.

Πάλι με φοβερή ενέργεια από τα δεξιά και υπέροχο τελείωμα με το αριστερό μυτάκι (69', 3-1). Στις καθυστερήσεις, ο Λεβαντόφσκι έβαλε κι αυτός το λιθαράκι του για το τελικό 4-1, που φέρνει τους μπλαουγκράνα στο +4 από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά με παιχνίδι περισσότερο.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η μάχη της εξάδας που έλαβε τέλος και τα νέα δεδομένα στο κάτω διάζωμα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Διέλυσε τα... κοντέρ ο Καραλής: Πανελλήνιο ρεκόρ και νο1 επίδοση στον κόσμο!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Καμορανέζι: «Ευχαριστημένος από την απόδοση, να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η επικράτηση της Ανόρθωσης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τον Κις, για τον Κις

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Εκτέλεσε» την ΕΝΠ με τριάρα η Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν δεχόμαστε γκολ, φταίνε 11 παίκτες»

ΑΕΛ

|

Category image

BINTEO: Γιαμάλ σε μουντ… Χρυσής Μπάλας διέλυσε την Βιγιαρεάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκαρσία: «Στα δύσκολα μαθαίνεις πράγματα…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε τo διπλό με το οποίο ξέγνοιασε ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις νίκες με τριάρα ο ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Ο ΑΠΟΕΛ «έσβησε» τα όνειρα της ΑΕΛ και έβαλε πλώρη για πιο ψηλά

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πεντάσφαιρη η Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κέρδισε την ΜΕΑΠ και έμεινε δεύτερη η Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Ξανά γκολ ο Δουβίκας στην ανατροπή της Κόμο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη