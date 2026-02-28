BINTEO: Γιαμάλ σε μουντ… Χρυσής Μπάλας διέλυσε την Βιγιαρεάλ!

Αυτός ήταν πιθανώς ο καλύτερος Λαμίν Γιαμάλ που είδαμε ποτέ. Αυτός στο θέαμα, έβαλε μέσα και την ουσία. Αυτός που έπαιξε και για το προσωπικό γκολ.

Αυτός που κατάφερε να γίνει επικίνδυνος και με κινήσεις στον χώρο και όχι με την μπάλα στα πόδια.

Αυτός ήταν ένας Λαμίν Γιαμάλ επιπέδου Χρυσής Μπάλας. Ένας υπέρ-παικτης που πλέον διαβάζει τα πάντα και τιμωρεί κάθε αμυντική αδυναμία.

Ο Ισπανός σταρ έφτασε ξεπέρασε τις 100 άμεσες συμμετοχές σε γκολ (49) και ασίστ (52) στην καριέρα του με Μπαρτσελόνα και Εθνική Ισπανίας.

Και είναι μόλις 18,5 ετών!

Απέναντι σε έναν τέτοιο παίκτη, η Βιγιαρεάλ δεν είχε καμία τύχη. Ο Γιαμάλ έβαλε το πρώτο με κίνηση στο χώρο μετά από σπουδαία κάθετη του Φερμίν και τέλειο πλασέ (28', 1-0).

Έβαλε το δεύτερο με ένα άπιαστο αριστερό σουτ, αφού πρώτα πέρασε δύο αντιπάλους σε μία φάση που έμοιαζε εντελώς ακίνδυνη στο σημαιάκι του κόρνερ.

Κι όταν η Βιγιαρεάλ μείωσε με τον Γκέιγ (49') και έχασε μία σπουδαία ευκαιρία για την ισοφάριση με τον Αγιόθε (54') έδωσε το τελειωτικό χτύπημα.

Πάλι με φοβερή ενέργεια από τα δεξιά και υπέροχο τελείωμα με το αριστερό μυτάκι (69', 3-1). Στις καθυστερήσεις, ο Λεβαντόφσκι έβαλε κι αυτός το λιθαράκι του για το τελικό 4-1, που φέρνει τους μπλαουγκράνα στο +4 από την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά με παιχνίδι περισσότερο.

