LIVE: Ανόρθωση - ΕΝΠ 1-0

Μονόδρομος είναι για την Ανόρθωση η νίκη επί της ουραγού Ένωσης. Η ομάδα της Αμμοχώστου όντας μόλις στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη, καλείται να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και να αποκτήσει ανάσα, έχοντας φαινομενικά εύκολο έργο.

Από την άλλη οι βυσσινί, όπως σε όλους τους αγώνες, έτσι και αυτή τη φορά έχει ως κίνητρο την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, έχοντας μονάχα κατακτήσει έναν βαθμό.

Στο ματς του πρώτου γύρου, η Ανόρθωση επικράτησε δύσκολα με 2-3, με γκολ στις καθυστερήσεις.

Το LIVE του αγώνα που ξεκίνησε στις 18:00:

39΄ΓΚΟΛ, εύστοχος ο Σένσι, 1-0.

37΄Πέναλτι για την Ανόρθωση! Ο Αθανασίου έδειξε την άσπρη βούλα για χέρι του Χαραλάμπους.

29' Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την Ανόρθωση με τον Παναγιώτου να αποκρούει το σουτ του Λόπες και αυτό του Σατίν στην επαναφορά

21΄Σουτ του Σεργίου, εύκολα ο Παναγιώτου.

15΄Η Ανόρθωση ελέγχει αλλά δεν απειλεί.

1΄Σέντρα!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Σεργίου, Φουρτάδο, Μπέργκστρομ, Τόσιτς, Μίντεντορπ, Σατίν, Σένσι, Χρυσοστόμου, Θεοδώρου, Λόπες.

ΕΝΩΣΗ: Παναγιώτου, Χριστοφή, Σ. Ιωάννου, Μουσελιάνι, Σ. Σολωμού, Ίμερι, Σέσκο, Κοζάρ, Δ. Σολωμού, Έλα, Χαραλάμπους

ΣΚΟΡΕΡ: 39΄Σένσι (πεν.)/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/36΄Σ. Σολωμού

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη