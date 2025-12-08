ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η νέα… παράσταση και «κωδικός» Βιέννη!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Η νέα… παράσταση και «κωδικός» Βιέννη!

Γύρισε σελίδα η σαρωτική Ομόνοια.

Όταν η Ομόνοια βάλει μπρος τις μηχανές της είναι δύσκολο να βρεθεί αντίπαλος που θα την ανακόψει. Αυτό συνέβη και στο τελευταίο παιχνίδι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (0-3), μια ομάδα που δυσκόλεψε αρκετούς μεγάλους, όπως τον ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα.

Με λίγα λόγια, αν δεν βρεις τον τρόπο να της επιβληθείς δεν αποκλείεται να την «πατήσεις». Η Ομόνοια όμως, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, έγινε πολύ επιθετική, φτάνοντας στη νίκη με την οποία παρέμεινε στο κυνήγι της Πάφου. Με φοβερούς αυτοματισμούς, συνεχή κίνηση με ή χωρίς την μπάλα και ταχύτητα, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ολυμπιακό.

Μπορεί να μην αγωνιζόταν ο Μαέ, όμως η ομάδα διαθέτει παίκτες–προσωπικότητες, όπως οι Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Γιόβετιτς, οι οποίοι μπορούν να ξεκλειδώσουν οποιαδήποτε άμυνα. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα στο σύνολό της λειτουργεί σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή, απόρροια φυσικά της δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα προσπαθήσει να έχει και στο εκτός έδρας παιχνίδι της επόμενης Πέμπτης (22:00) απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με στόχο να πάρει το θετικό αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

